'2026 한복문화주간', 국내외 410여 개 참여처 다채로운 프로그램 운영

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국공예·디자인문화진흥원(원장 김경배)과 함께 10월 19일부터 25일까지 국내외 주요 거점에서 '2026 한복문화주간'을 개최한다. 아울러 일부 연계 프로그램은 행사 기간 전후에도 운영한다.

올해로 9회를 맞이한 '한복문화주간'은 매년 10월 21일 '한복의 날'을 중심으로 한복의 아름다움과 가치를 알리고, 일상에서 한복을 입고 즐기는 문화를 확산하기 위해 개최하는 문화행사다. 올해는 국립중앙박물관과 경복궁을 비롯한 국내외 410여 개 참여처에서 전시와 체험, 공연 등 다채로운 프로그램을 통해 한복의 전통적 가치와 현대적 매력을 선보인다.

◆10. 21. 국립중앙박물관에서 '한복의 날' 기념행사 개최

10월 21일, '한복의 날'에는 국립중앙박물관 열린마당에서 '2026 한복문화주간 개막 기념행사'를 개최한다. 기념행사에서는 한복문화의 계승과 발전, 대중화 및 산업화에 기여한 유공자 5명에게 문체부 장관 표창과 상장을 수여한다. 한복문화 공로상은 권영숙 부산대학교 명예교수가, 올해의 한복인상은 사임당 바이 이혜미 대표가, 젊은 한복인상은 정혜진 송화 바이 정 대표가 수상한다. 한복 근무복 최다도입기관상은 한국산업인력공단(글로벌숙련기술진흥원)이, 한복디자인프로젝트 공모전 대상은 김소연 디자이너가 받는다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 맑은 날씨를 보인 20일 오전 서울 종로구 경복궁이 관광객들로 붐비고 있다. 2026.09.20 khwphoto@newspim.com

이어 '빛을 품은 한복'을 주제로 전통과 현대가 어우러진 한복 패션쇼와 축하 공연을 진행한다. 한복의 깊고 풍성한 색채와 빛에 따라 다채롭게 빛나는 자개의 아름다움에서 영감을 받아, 전통한복의 미감을 현대적으로 재해석한 무대를 펼친다.

축하공연은 밴드 자우림의 보컬 김윤아의 무대로 시작하며 이어지는 한복 패션쇼에는 5개의 한복 브랜드가 저마다의 개성을 담은 한복을 선보인다. 마지막으로 전통연희단체 '연희 커넥트 이을'이 풍물과 사자춤, 대형기 공연으로 행사의 대미를 장식할 예정이다.

◆전국 곳곳에서 만나는 '한복문화주간', 해외 주요 거점도 동참

'한복문화주간' 동안 국내외 410여 개 참여처에서는 한복의 아름다움을 직접 보고 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 운영한다. 중심 거점인 서울 경복궁에서는 '한복 바르게 입기' 캠페인과 전통한복 전시 등을 통해 우리 한복의 고유한 아름다움과 올바른 착용 문화를 알린다. 지역 한복문화 창작소가 있는 강릉, 전주, 부산, 경북, 전남에서는 각 지역의 문화자원과 연계한 특색 있는 프로그램을 마련한다. 전주에서는 한복 소품 제작과 한복잔치를, 전남에서는 천연염색을 활용한 전시·체험 프로그램을 운영할 예정이다.

이 밖에도 공모를 통해 선정된 기획프로그램을 전국 곳곳에서 만나볼 수 있다. 서울 남산골한옥마을에서는 조선시대 왕세자의 입학 의례를 소재로 한 '어린 선비 입학례'를, 대전에서는 '한복, 선(線)을 넘다'를 주제로 하는 한복 전시와 체험, 교육 프로그램을 진행한다.

한복을 입고 문화생활과 관광을 더욱 풍성하게 즐길 수 있도록 한복 착용 방문객을 위한 특별한 혜택도 준비했다. 롯데월드는 입장료를 50%(10. 19.~31.), 서울스카이는 35%(10. 19.~31.) 할인하며, 국립국악원은 토요 명품공연 관람료를 50% 할인(10. 24.)한다. 이외에도 전국 문화예술기관과 관광‧휴양시설에서 입장료 할인, 무료입장, 체험 및 이벤트 등 다양한 혜택을 제공한다. 이를 통해 한복을 입는 경험이 일상 속 문화생활과 관광으로 이어지도록 할 계획이다.

'한복문화주간'은 해외에서도 함께한다. 캐나다, 일본, 덴마크 등 해외 주요 거점에서도 한복 착용 체험과 한복 예절 교육 등 다채로운 한복 프로그램을 운영한다. 각국의 문화적 특성과 현지 여건을 고려한 프로그램을 통해 세계인이 한복의 아름다움을 직접 경험하고, 한국 전통문화에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 한다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 20일 서울 영등포구 국회 의원회관에서 열린 한복문화주간 '찾아가는 한복상점, 국회 홍보관' 개막식을 마치고 홍보관을 둘러보고 있다. [사진=문화체육관광부]

이번 '한복문화주간'에는 문체부 영임플로이언서 '문다홍(문체부 다 홍보해드림)'도 함께한다. 문다홍은 한복을 주제로 한 콘텐츠를 제작‧홍보하고, 현장 취재와 인터뷰를 통해 한복의 다채로운 매력을 소개하며 일상 속 한복문화 확산에 힘을 보탤 예정이다.

최휘영 장관은 "한복은 오랜 세월 우리 삶과 함께해 온 소중한 문화유산이자, 오늘날에도 새로운 모습으로 발전하고 있는 문화자산"이라며, "이번 '한복문화주간'이 한복의 전통을 지켜온 한복인들의 노력을 되새기고, 더욱 많은 국민이 일상에서 한복을 입고 즐기는 계기가 되기를 기대"한다고 밝혔다.

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