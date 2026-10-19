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'2026 한복문화주간', 국내외 410여 개 참여처 다채로운 프로그램 운영

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  • 문체부가 19일부터 25일까지 국내외서 한복문화주간을 개최했다
  • 국내외 410여 참여처서 전시·체험·공연을 진행했다
  • 21일 국립중앙박물관서 한복의 날 기념행사를 열었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국공예·디자인문화진흥원(원장 김경배)과 함께 10월 19일부터 25일까지 국내외 주요 거점에서 '2026 한복문화주간'을 개최한다. 아울러 일부 연계 프로그램은 행사 기간 전후에도 운영한다.

올해로 9회를 맞이한 '한복문화주간'은 매년 10월 21일 '한복의 날'을 중심으로 한복의 아름다움과 가치를 알리고, 일상에서 한복을 입고 즐기는 문화를 확산하기 위해 개최하는 문화행사다. 올해는 국립중앙박물관과 경복궁을 비롯한 국내외 410여 개 참여처에서 전시와 체험, 공연 등 다채로운 프로그램을 통해 한복의 전통적 가치와 현대적 매력을 선보인다.

◆10. 21. 국립중앙박물관에서 '한복의 날' 기념행사 개최

10월 21일, '한복의 날'에는 국립중앙박물관 열린마당에서 '2026 한복문화주간 개막 기념행사'를 개최한다. 기념행사에서는 한복문화의 계승과 발전, 대중화 및 산업화에 기여한 유공자 5명에게 문체부 장관 표창과 상장을 수여한다. 한복문화 공로상은 권영숙 부산대학교 명예교수가, 올해의 한복인상은 사임당 바이 이혜미 대표가, 젊은 한복인상은 정혜진 송화 바이 정 대표가 수상한다. 한복 근무복 최다도입기관상은 한국산업인력공단(글로벌숙련기술진흥원)이, 한복디자인프로젝트 공모전 대상은 김소연 디자이너가 받는다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 맑은 날씨를 보인 20일 오전 서울 종로구 경복궁이 관광객들로 붐비고 있다. 2026.09.20 khwphoto@newspim.com

이어 '빛을 품은 한복'을 주제로 전통과 현대가 어우러진 한복 패션쇼와 축하 공연을 진행한다. 한복의 깊고 풍성한 색채와 빛에 따라 다채롭게 빛나는 자개의 아름다움에서 영감을 받아, 전통한복의 미감을 현대적으로 재해석한 무대를 펼친다.

축하공연은 밴드 자우림의 보컬 김윤아의 무대로 시작하며 이어지는 한복 패션쇼에는 5개의 한복 브랜드가 저마다의 개성을 담은 한복을 선보인다. 마지막으로 전통연희단체 '연희 커넥트 이을'이 풍물과 사자춤, 대형기 공연으로 행사의 대미를 장식할 예정이다.

◆전국 곳곳에서 만나는 '한복문화주간', 해외 주요 거점도 동참

'한복문화주간' 동안 국내외 410여 개 참여처에서는 한복의 아름다움을 직접 보고 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 운영한다. 중심 거점인 서울 경복궁에서는 '한복 바르게 입기' 캠페인과 전통한복 전시 등을 통해 우리 한복의 고유한 아름다움과 올바른 착용 문화를 알린다. 지역 한복문화 창작소가 있는 강릉, 전주, 부산, 경북, 전남에서는 각 지역의 문화자원과 연계한 특색 있는 프로그램을 마련한다. 전주에서는 한복 소품 제작과 한복잔치를, 전남에서는 천연염색을 활용한 전시·체험 프로그램을 운영할 예정이다.

이 밖에도 공모를 통해 선정된 기획프로그램을 전국 곳곳에서 만나볼 수 있다. 서울 남산골한옥마을에서는 조선시대 왕세자의 입학 의례를 소재로 한 '어린 선비 입학례'를, 대전에서는 '한복, 선(線)을 넘다'를 주제로 하는 한복 전시와 체험, 교육 프로그램을 진행한다.

한복을 입고 문화생활과 관광을 더욱 풍성하게 즐길 수 있도록 한복 착용 방문객을 위한 특별한 혜택도 준비했다. 롯데월드는 입장료를 50%(10. 19.~31.), 서울스카이는 35%(10. 19.~31.) 할인하며, 국립국악원은 토요 명품공연 관람료를 50% 할인(10. 24.)한다. 이외에도 전국 문화예술기관과 관광‧휴양시설에서 입장료 할인, 무료입장, 체험 및 이벤트 등 다양한 혜택을 제공한다. 이를 통해 한복을 입는 경험이 일상 속 문화생활과 관광으로 이어지도록 할 계획이다.

'한복문화주간'은 해외에서도 함께한다. 캐나다, 일본, 덴마크 등 해외 주요 거점에서도 한복 착용 체험과 한복 예절 교육 등 다채로운 한복 프로그램을 운영한다. 각국의 문화적 특성과 현지 여건을 고려한 프로그램을 통해 세계인이 한복의 아름다움을 직접 경험하고, 한국 전통문화에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 한다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 20일 서울 영등포구 국회 의원회관에서 열린 한복문화주간 '찾아가는 한복상점, 국회 홍보관' 개막식을 마치고 홍보관을 둘러보고 있다. [사진=문화체육관광부]

이번 '한복문화주간'에는 문체부 영임플로이언서 '문다홍(문체부 다 홍보해드림)'도 함께한다. 문다홍은 한복을 주제로 한 콘텐츠를 제작‧홍보하고, 현장 취재와 인터뷰를 통해 한복의 다채로운 매력을 소개하며 일상 속 한복문화 확산에 힘을 보탤 예정이다.

최휘영 장관은 "한복은 오랜 세월 우리 삶과 함께해 온 소중한 문화유산이자, 오늘날에도 새로운 모습으로 발전하고 있는 문화자산"이라며, "이번 '한복문화주간'이 한복의 전통을 지켜온 한복인들의 노력을 되새기고, 더욱 많은 국민이 일상에서 한복을 입고 즐기는 계기가 되기를 기대"한다고 밝혔다. 

jyyang@newspim.com

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이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00
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李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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