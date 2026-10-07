문체부, 독일 현지 도서전서 'K-북 글로벌 100 프로젝트' 집중 홍보

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 출판진흥원이 7일부터 11일까지 프랑크푸르트도서전에 참가했다.
- 국내 15개사와 103종 위탁도서로 수출상담과 전용관을 운영했다.
- 한국관 첫 조성과 교류행사로 K-북 해외진출을 본격 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국출판문화산업진흥원(원장 김승수)과 함께 10월 7일부터 11일까지 독일 프랑크푸르트 암 마인에서 열리는 '2026 프랑크푸르트도서전(Frankfurter Buchmesse 2026)'에서 국내 출판콘텐츠의 수출을 지원해 '케이-북'의 세계시장 진출에 나선다.
세계 최대 규모의 출판·저작권 거래 시장인 '프랑크푸르트도서전'은 출판사와 대행사(에이전시), 작가, 번역가를 비롯해 영화·게임 등 다양한 콘텐츠 분야 관계자들이 참여, 출판콘텐츠의 수출과 협업 기회를 모색하는 사업의 장이다. 지난해에는 131개국에서 4350여 기관과 출판사가 참여했으며, 일반 독자 12만 명을 포함, 약 23만 8천 명이 도서전을 찾았다. 우리나라는 지난해 '프랑크푸르트도서전'에서 수출상담관을 운영해 국내 출판사와 해외 출판 관계자 간 총 299건의 수출 상담을 진행한 바 있다.
◆수출상담관에 국내 15개사 참가, 위탁도서 103종 수출상담 대행 및 '케이-북 글로벌 100' 전용관 마련
올해는 국내 출판사와 해외 출판 관계자의 저작권 수출 상담을 지원하는 수출상담관을 운영하는 한편, 올해 새롭게 추진하는 '케이-북 글로벌 100 프로젝트' 전용 부스를 마련해 해외 시장에서 경쟁력 있는 한국 도서를 집중적으로 소개한다.
올해 수출상담관(120㎡)에서는 문학동네, 더핑크퐁컴퍼니, 문피아, 미래엔, 북이십일, 킨더랜드, 창비 등 국내 15개 출판사가 참가해 문학, 그림책, 웹소설 등 다양한 분야의 도서를 선보이고 해외 출판사·대행사(에이전시)와의 저작권 수출 상담을 진행한다. 현장에 직접 참가하지 못하는 국내 출판사를 위해서는 위탁도서 103종을 신청받아 별도로 전시하고, 전문 대행사가 수출 상담을 진행한다. 이를 통해 국내 출판물의 수출 상담 기회를 확대하고 현장 상담이 이후 실제 계약으로 이어질 수 있도록 후속 상담도 지원할 계획이다.
아울러 올해는 한국 출판콘텐츠의 수출 경쟁력을 높이기 위해 '케이-북 글로벌 100 프로젝트' 전용 부스(30㎡)를 처음으로 운영한다. '케이-북 글로벌 100 프로젝트'는 해외 시장에서 경쟁력 있는 한국 도서를 발굴해 언어권·시장별 특성에 맞춰 번역부터 마케팅까지 종합적으로 해외 진출을 지원, 한국 출판콘텐츠의 수출 가능성을 높이는 사업이다. 전용 부스에서는 문학과지성사, 민음사, 사계절출판사, 창비, 위즈덤하우스, 안전가옥 등 '글로벌 100' 사업에 선정된 20개 출판사·대행사의 도서 89종을 해외 출판 관계자들에게 집중적으로 소개한다.
또한 10월 9일 오전 10시에는 사업 참가사 중 안그라픽스, 우리학교, 티씨에이전시 등 3개사가 참여하는 투자 유치 행사를 개최한다. 참가사들이 해외 출판 관계자들에게 주요 도서와 작품의 특징을 직접 소개하고, 수출 상담과 저작권 거래로 이어질 수 있는 사업 기회를 마련한다.
◆문학부터 그림책, 웹소설·웹툰까지... 다양한 출판콘텐츠가 한자리에 모이는 '한국관' 첫 조성
올해는 출판진흥원과 한국콘텐츠진흥원, 한국문학번역원이 처음으로 '이야기의 교차로(Crossroads of Stories)'를 주제로 '한국관'을 연합해 조성하고, 문학, 인문, 그림책을 비롯해 웹소설·웹툰 등 한국의 다양한 출판콘텐츠를 한자리에서 선보인다. 그동안 기관별로 운영하던 해외 홍보 공간을 연계하고, 홍보 메시지를 통일해 한국 출판콘텐츠의 다양한 이야기가 서로 연결되고 확장되는 모습을 해외 출판 관계자들에게 알린다.
도서전 둘째 날인 10월 8일 오후 4시에는 주독일한국문화원과 함께 국내외 출판인 교류 행사도 개최한다. 독일, 영국, 이탈리아, 일본 등 세계 각국의 출판 관계자들이 참석해 국가와 분야를 넘어 출판시장 동향과 협력 가능성을 공유하고 교류한다.
김재현 문체부 문화미디어산업실장은 "이번 '프랑크푸르트도서전'은 한국 출판콘텐츠의 다양성과 경쟁력을 세계 출판시장에 알려 실질적인 사업 성과를 내는 중요한 계기"라며, "문체부는 앞으로 '케이-북'의 저작권을 수출하는 것을 넘어 '케이-북'의 다양한 콘텐츠 지식재산(IP)이 세계시장에서 지속적인 부가가치를 창출할 수 있도록 현장 중심의 지원을 강화하는 등, 해외 진출 기반을 촘촘히 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com