경복궁서 '한복 바르게 입기 캠페인' 발대식…대여점 24곳·인플루언서 참여

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 국가유산청(청장 허민), 한국공예․디자인문화진흥원(원장 김경배)과 함께 10월 19일 오전 11시, 경복궁 경회루 인근에서 '한복 바르게 입기 캠페인' 발대식을 개최한다.

문체부 김영수 제1차관은 발대식 현장을 찾아 경복궁 인근 한복 대여점 24곳, 한복 분야 콘텐츠 창작자(인플루언서) 17명과 함께 캠페인의 시작을 알리고 올바른 한복 착용 문화 확산에 동참한다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 맑은 날씨를 보인 20일 오전 서울 종로구 경복궁이 관광객들로 붐비고 있다. 2026.09.20 khwphoto@newspim.com

고궁을 찾는 국내외 관광객 사이에서 한복 체험이 인기 활동으로 자리 잡으며 한복을 접할 기회가 늘고 있다. 그러나 일부 대여 한복의 경우 전통한복의 고유한 형태와 특성을 반영하지 못한다는 지적도 꾸준히 제기되어 왔다. 이에 문체부는 '2026 한복문화주간(10. 19.~25.)'을 계기로 관광객에게 한복의 고유한 아름다움과 가치를 알리고, 올바른 한복 착용 문화를 확산하기 위해 이번 캠페인을 마련했다. 관광객에게 전통한복에 대한 정확한 정보를 제공하고, 한복을 직접 경험할 수 있는 기회를 확대해 나갈 계획이다.

◆경복궁 인근 한복대여점 24곳, 전통한복 홍보…경복궁서 한복 퀴즈, 전시 등으로 한복의 아름다움과 가치 확산

발대식 이후에는 경복궁을 찾는 국내외 관광객을 대상으로 캠페인의 취지를 알리고 참여를 독려하는 현장 홍보를 펼친다. 경복궁 인근 한복대여점 24곳은 한복의 역사와 구성, 올바른 착용법 등을 소개하는 다국어 소책자 '한복이야기'와 정보무늬(QR) 안내자료를 배포해 대여점을 찾는 관광객들이 전통한복의 가치를 이해하고 선택하도록 유도한다. 공진원은 한복 대여점 종사자를 대상으로 올바른 한복 착용법 등에 관한 교육 프로그램을 운영해 종사자들의 한복에 대한 이해도와 전문성을 높일 계획이다. 한복 분야 콘텐츠 창작자 17명은 누리소통망(SNS)을 통해 올바른 한복 착용 문화를 알린다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 맑은 날씨를 보인 20일 오전 서울 종로구 경복궁이 관광객들로 붐비고 있다. 2026.09.20 khwphoto@newspim.com

아울러 문체부와 유산청은 참여 한복 대여점을 방문해 현장 의견을 듣고, 올바른 한복 착용 문화 확산을 위한 협력 방안을 모색하는 한편, 대여업계의 전통한복 취급 확대도 촉진한다. 이번 캠페인은 '한복문화주간' 이후에도 지속 운영하며, 참여 업체를 확대해 나갈 계획이다.

경복궁 경회루 인근에서는 국내외 관광객이 한복의 역사와 문화를 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 다양한 전시․체험 행사를 운영한다. 한복의 구성과 명칭, 착용 방법 등을 알아보는 '한복 퀴즈'를 진행하고, 궁중 한복과 '케이-드라마' 속 한복을 소개하는 전시도 마련한다. 전시는 궁중 한복의 특징과 드라마를 통해 친숙해진 한복의 다양한 모습을 살펴보며, 우리 한복의 아름다움과 문화적 가치를 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성했다. 특히 이번 전시·홍보 부스는 '한복문화주간' 첫날(10. 19.)부터 지속 운영할 계획이다.

◆전통한복 올바르게 착용한 관광객 국립중앙박물관 '뮷즈', 안녕인사동 등 27개 업체의 특별 할인 혜택 제공

관광객이 한복을 더욱 친숙하게 접하고 착용할 수 있도록 특별 할인 혜택 '한복패스 굿즈'도 운영한다. '한복패스 굿즈'는 전통한복을 올바르게 착용한 관광객에게 문화시설과 제휴 매장의 할인 혜택을 제공하는 프로그램이다. 캠페인 참여 한복대여점에서 전통한복을 착용한 관광객에게 '한복패스' 노리개 기념품을 제공하는데, 관광객이 이를 국립중앙박물관의 '뮷즈(~10. 25.)', 안녕인사동 입점 업체(~12. 31.), 메튜장 안국(~12. 31.) 등 27개 업체에 제시하면 10~20%의 할인 혜택을 받을 수 있다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 맑은 날씨를 보인 20일 오전 서울 종로구 경복궁이 관광객들로 붐비고 있다. 2026.09.20 khwphoto@newspim.com

김영수 차관은 "대여점들이 고급 한복 비중을 늘리고 있는 가운데 대여업계와 콘텐츠 창작자들이 함께한 이번 캠페인을 통해 한복을 바르게 입는 문화가 경복궁에 더욱 확산할 것으로 기대한다. 문체부는 앞으로도 현장과 긴밀히 협력해 국민과 관광객들이 우리 한복의 고유한 멋과 가치를 더욱 친숙하게 경험하고 즐길 수 있도록 노력하겠다."라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com