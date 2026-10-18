[프로축구] '티아골 멀티골' 전북, 제주에 3-2...3위 도약

대전, 광주와 홈경기 장대비속 0-2→3-2 역전승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전북 현대가 제주 SK FC와의 빗속 난타전 끝에 승리를 거두고 3위로 올라섰다.

정정용 감독이 이끄는 전북은 18일 전주월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 32라운드 홈 경기에서 멀티골을 터뜨린 티아고의 활약을 앞세워 제주를 3-2로 제압했다.

최근 리그 4경기 연속 무승(2무 2패) 고리를 끊어낸 전북(승점 47)은 단숨에 리그 3위로 도약했다. 주중 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 비셀 고베전 패배의 아쉬움도 깨끗이 씻어냈다. 2연패에 빠진 제주(승점 46)는 6위로 내려앉았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전북 티아고가 18일 K리그1 2026 32라운드 제주와의 홈 경기에서 자신의 두 번째 골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

장대비 속에서 기선을 잡은 쪽은 전북이었다. 전반 32분 이영재의 날카로운 오른발 코너킥을 티아고가 타점 높은 헤더로 마무리하며 선제골을 터뜨렸다. 제주도 그냥 물러서지 않았다. 전반 추가시간 비디오 판독(VAR) 끝에 얻어낸 페널티킥을 네게바가 키커로 나와 성공시키며 1-1 동점을 만들었다.

후반 시작과 동시에 전북이 다시 달아났다. 후반 2분 이영재의 프리킥을 김영빈이 헤더 득점으로 연결하며 리드를 되찾았다. 이영재는 멀티 도움을 기록했다. 이어 후반 15분 이승우의 패스를 받은 티아고가 골문 정면에서 몸을 날리는 오른발 슈팅으로 멀티골이자 결승골을 완성했다. 제주는 후반 막판 네게바가 또 한 한 번 페널티킥으로 추격골을 넣었으나 승부를 뒤집기엔 시간이 부족했다.

대전월드컵경기장에서는 대전하나시티즌이 '꼴찌' 광주FC에 3-2 대역전승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황선홍 감독이 18일 K리그1 2026 32라운드 광주FC와의 홈 경기에서 승리한 뒤 홈팬들에게 인사하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

대전은 전반에만 광주 아이데일에게 멀티골을 내주며 0-2로 끌려갔다. 폭우로 후반전이 30분 지연된 상황에서 대전의 반격이 시작됐다. 후반 29분 서진수의 페널티킥 골과 후반 33분 디오고의 동점골로 균형을 맞췄다.

승부는 후반 추가시간에 갈렸다. 대전 이명재의 크로스를 막아내려던 광주 문민서의 헤더가 자기 골문으로 들어가는 자책골이 됐다. 짜릿한 역전승을 거둔 대전은 6경기 무패(4승 2무)를 달리며 4위 강원(승점 47)을 승점 1점 차로 추격하는 5위다.

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