[프로축구] 선두 FC서울, 18일 10년 만의 우승 샴페인 터뜨릴까

AI 핵심 요약beta
- FC서울이 15일 선두를 질주하며 10년 만의 우승을 눈앞에 뒀다
- 서울은 18일 김천전 승리 시 구단 통산 7번째 정상에 오른다
- 김기동 감독은 공수 균형을 앞세워 리그 최강 전력을 구축했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그1 FC서울이 10년 만의 왕좌 탈환을 눈앞에 뒀다. 이르면 이번 주말 안방에서 조기 우승 축포를 터뜨릴 수 있다.
서울은 오는 18일 서울월드컵경기장에서 김천 상무를 상대로 하나은행 K리그1 2026 32라운드 홈경기를 치른다. 현재 서울은 20승 5무 6패(승점 65)로 압도적인 선두를 달리고 있다. 2위 울산 HD(승점 47)와의 격차는 무려 18점이다.
우승 카운트다운에 들어간 서울은 남은 7경기에서 승점 4만 보태면 2위의 추격과 무관하게 자력 우승을 확정한다. 2016년 이후 10년 만이자 구단 통산 7번째 정상 등극이다.
당장 이번 주말 라운드에서 조기 우승이 판가름 날 수 있다. 17일 2위 울산이 부천 FC와의 홈경기에서 무승부 이하에 그치고 18일 서울이 김천을 꺾으면 우승 확정이다.
울산이 부천과 비겨 승점 48이 될 경우, 남은 6경기를 모두 잡아도 얻을 수 있는 최대 승점은 66에 그친다. 반면 서울이 김천을 제압하면 승점 68 고지에 오르며 남은 경기 결과와 상관없이 우승을 확정 짓는다. 서울이 32라운드에 정상을 확정할 경우, 2018년 전북 현대가 세운 스플릿 라운드 돌입 전 32경기 만의 조기 우승 기록과 어깨를 나란히 한다.
과거 우승 당시의 성적도 훌쩍 넘어설 태세다. 서울은 2016년 우승 당시 21승(승점 70)으로 시즌을 마쳤다. 올해는 7경기를 남겨둔 상황에서 이미 20승을 챙겼다. 특히 올 시즌 K리그1 12개 구단 중 유일하게 단 한 차례도 연패에 빠지지 않으며 막강한 전력을 과시했다.
독주 체제의 중심에는 '기동 매직' 김기동 감독이 있다. 부임 3년 차를 맞은 김 감독은 완벽한 공수 밸런스를 구축했다. 서울은 올 시즌 31경기 동안 58득점 26실점을 기록 중이다. 팀 득점은 2위 울산(48골)을 10골 차로 따돌린 1위이며 최소 실점 역시 강원(28실점)보다 2골을 덜 내준 리그 1위다.
psoq1337@newspim.com