[프로축구] '4경기 3골' FC서울 클리말라, 9월 이달의 선수상

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹은 15일 FC서울 클리말라를 9월 K리그1 이달의 선수로 선정했다
- 클리말라는 9월 4경기에 선발 출전해 3골을 기록하며 서울의 공격을 이끌었다
- 클리말라는 전북전 멀티골과 올 시즌 14골로 득점 2위를 달리고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그1 선두 FC서울의 '간판 골잡이' 클리말라(28·폴란드)가 9월 K리그를 가장 뜨겁게 빛낸 최고의 선수로 뽑혔다.
한국프로축구연맹은 15일 "클리말라가 2026시즌 9월 EA 스포츠 '이달의 선수상'을 수상했다"고 발표했다. 9월 이달의 선수상 후보에 처음 이름을 올린 클리말라는 개인 통산 첫 수상의 기쁨까지 누렸다.
이번 시상은 K리그1 27~30라운드 경기와 강원 FC와 인천 유나이티드의 22라운드 순연 경기를 대상으로 진행됐다. 클리말라는 해당 기간 서울이 치른 4경기에 모두 선발 출전해 3골을 몰아치며 팀 공격을 진두지휘했다.
특히 지난 29라운드 전북 현대전에서 혼자 2골을 터뜨리며 팀의 2-1 승리를 견인했고 해당 라운드 최우수선수(MVP)에 뽑히며 맹활약을 펼쳤다.
후보에는 클리말라를 비롯해 이명재(대전), 이유현(강원), 이탈로(제주)가 올라 치열한 경쟁을 펼쳤다. 투표 결과 클리말라는 합산 점수 38.60점을 획득해 2위 이탈로(27.55점)를 여유 있게 제치고 영예를 안았다.
올 시즌 14골로 K리그1 득점 부문 2위를 달리고 있는 클리말라는 트로피와 상금을 받는다. 아울러 남은 시즌 동안 유니폼에 이달의 선수상 전용 패치를 부착하고 그라운드를 누비게 된다.
psoq1337@newspim.com