롯데百 스타일런에 7000명 참가…자라 애슬레틱즈와 협업

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점은 18일 자라 애슬레틱즈와 서울 잠실서 러닝행사를 마쳤다
- 2026 스타일런에는 지난해보다 1000명 늘어난 7000명이 참가했다
- 행사는 5km와 10km 코스로 운영됐으며 티켓은 3시간30분 만에 매진됐다
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티켓 3시간30분 만에 매진
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 자라 애슬레틱즈와 협업한 러닝 행사 '2026 스타일런'을 서울 잠실에서 7000명이 참가한 가운데 마쳤다고 18일 밝혔다.
롯데백화점과 송파구가 공동 주최한 행사는 이날 롯데월드타워 월드파크 일대에서 열렸다. 지난해보다 참가 규모를 1000명 늘렸으며, 참가 티켓은 예매 시작 3시간30분 만에 모두 팔렸다.
스타일런은 2017년 시작해 올해 8회째를 맞았다. 지난해까지 누적 참가자는 약 4만명이다.
올해는 패션 브랜드 자라 애슬레틱즈와 협업해 참가자용 티셔츠, 러닝모자, 양말, 가방, 반다나를 공동 제작했다. 참가자에게는 무릎보호대와 물통, 마사지볼 등도 제공했다.
대회는 롯데월드타워 월드파크에서 출발해 송파대로와 석촌호수를 거쳐 돌아오는 5km와 10km 코스로 운영됐다.
정현석 롯데백화점 대표와 오스카 가르시아 마세이라스 인디텍스 최고경영자(CEO)도 행사에 참가했다.
롯데백화점은 스타일런에 앞서 지난 15일부터 17일까지 하이브리드 스포츠 챌린지 행사 '데이아웃'을 처음 열었다.
kji01@newspim.com