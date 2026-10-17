[준PO] '가을야구에 비 내리면?' KBO, 우천 세칙 발표…노게임·강우콜드 없다

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 가을야구 도중 비가 쏟아지더라도 그때까지의 경기 기록이 사라지거나 강우콜드로 승패가 결정되는 일은 없다. 경기를 재개하기 어렵다면 중단된 상황 그대로 다음 날 승부를 이어간다.

한국야구위원회(KBO)는 17일 포스트시즌 우천 시 경기 운영에 관한 세부 기준을 발표했다. 이번 발표는 18일 오후 2시 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 LG의 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 2차전을 앞두고 광주 지역에 비가 예보된 데 따른 것이다.

[서울=뉴스핌] 우천 중단 선언된 광주 기아챔피언스필드. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.10.17 wcn05002@newspim.com

KBO는 "선수와 관중의 안전을 최우선으로 고려하고 기상 예보와 그라운드 상태, 정비 소요 시간을 종합적으로 판단해 경기 진행 여부를 결정한다"라고 밝혔다.

가장 중요한 기준은 경기 중단 이후 대기 시간이다. 경기 도중 비가 계속 내리면 야구규칙에 따라 최소 30분을 기다린 뒤 경기 재개 또는 일시정지경기(서스펜디드 게임) 선언 여부를 판단한다.

30분이 지나도 추가 대기가 필요하다면 경기 중단 후 50분이 지난 시점을 최종 판단 기준으로 삼는다. 이때 그라운드 정비에 필요한 시간과 향후 기상 예보 등을 종합적으로 고려한다. 경기가 두 차례 이상 중단되면 각각의 중단 시간을 합산해 판단한다.

경기 시작 전에도 탄력적인 운영이 가능하다. 당장 비가 내리지 않더라도 경기 개시 후 30분 이내 강우로 중단될 가능성이 크다면 미리 방수포를 덮고 경기 시작을 늦출 수 있다.

경기 진행 여부는 시작 전에는 경기운영위원이 결정하며, 경기 시작 후에는 경기운영위원과 심판위원이 협의해 판단한다. 경기 재개가 결정되면 홈 구단은 가용 인력과 장비를 적극적으로 투입해 신속하게 그라운드를 정비해야 한다.

[서울=뉴스핌] 우천 노게임 선언된 광주 기아챔피언스필드. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.10.17 wcn05002@newspim.com

무엇보다 포스트시즌에는 노게임과 강우콜드가 적용되지 않는다는 점이 중요하다. KBO는 지난해부터 포스트시즌에 일시정지경기 규정을 도입했다. 비로 인해 더 이상 경기를 진행할 수 없으면 몇 회까지 진행됐는지와 관계없이 중단 당시 점수와 주자, 아웃카운트 등을 그대로 유지한 채 다음 날 경기를 이어간다.

다만 일정 조정은 불가피하다. 일시정지경기가 선언되면 다음 날에는 중단된 경기만 치르는 것이 원칙이다. 기존에 편성된 경기는 하루씩 순연된다.

다음 날이 이동일이라면 해당 이동일에 경기를 재개한 뒤 시리즈 전체 일정을 하루 늦춘다. 시리즈 최종 경기일과 겹칠 경우에는 포스트시즌 전체 일정이 하루씩 밀릴 수 있다.

이번 세칙은 지난해 1월 개정된 포스트시즌 일시정지경기 규정에 올해 10월 제4차 실행위원회에서 마련한 우천 시 경기 재개 판단 기준을 반영한 것이다.

KBO는 선수와 관중의 안전을 확보하는 동시에 날씨로 인해 포스트시즌 승부가 중도에 결정되는 상황을 방지하겠다는 방침이다.

wcn05002@newspim.com