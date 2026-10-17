[준PO] KIA 김도영에 또 일격...LG 염경엽 감독 "더 디테일하게 준비해서 막을 것"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG 염경엽 감독이 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 첫 경기 패배의 원인으로 타선의 집중력 부족과 연이은 수비 실책을 꼽았다. 경계 대상 1순위였던 김도영(KIA)에게 홈런 두 방을 허용한 데 대해서는 상대의 뛰어난 타격 능력을 인정하면서도 2차전에서는 반드시 해법을 찾겠다고 다짐했다.

LG는 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KIA와의 준PO 1차전에서 1-5로 역전패했다. 정규시즌 4위로 와일드카드 결정전에 나서 두산을 꺾고 준플레이오프에 진출한 LG는 첫판을 내주며 시리즈를 불리하게 시작했다.

[서울=뉴스핌] LG의 염경엽 감독. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.03 wcn05002@newspim.com

경기 후 염 감독은 "전체적으로 타선이 찬스를 살리지 못해 어려운 경기가 됐다. 6회 실수 두 개가 연속으로 나오면서 경기 분위기를 넘겨줬다"라고 패인을 짚었다.

LG는 2회초 송찬의의 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 그러나 2회말 해럴드 카스트로에게 동점 솔로홈런을 허용했고, 4회말 김도영에게 역전 솔로홈런을 맞으며 끌려가기 시작했다.

타선은 좀처럼 반격하지 못했다. LG는 이날 7안타와 볼넷 2개를 얻었지만 송찬의의 홈런으로 기록한 1점이 유일한 득점이었다. 3회초 1사 1, 2루와 6회초 무사 1, 2루에서 모두 득점에 실패했다. 8회초 2사 1, 2루에서도 적시타가 나오지 않으면서 잔루 7개를 남겼다.

특히 중심타선의 침묵이 뼈아팠다. 3번 오스틴 딘과 4번 문정빈, 5번 문보경은 합계 11타수 1안타 무타점에 그쳤다. 박해민이 3안타를 몰아치며 공격의 활로를 뚫었지만 후속타가 터지지 않았다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 준PO 1차전에서 LG 트윈스를 홈런 2방 포함 4타점을 기록해 팀의 5-1 승리를 견인했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.17 football1229@newspim.com

염 감독은 "포스트시즌은 기본적인 것을 잘하는 게 굉장히 중요한 포인트다. 실수를 최대한 줄여야 한다"라며 "찬스가 왔을 때 이를 어떻게 연결하느냐가 중요하다"라고 강조했다.

수비에서도 아쉬운 장면이 나왔다. LG는 1-2로 뒤진 6회말 송찬의와 문보경의 연속 실책으로 위기를 자초했다. 결국 김도영의 희생플라이로 추가점을 내주면서 점수 차가 벌어졌다. 염 감독은 "실책은 나올 수 있다. 그 실책을 어떻게 커버하는지가 중요하다"라며 "연속으로 나오면서 경기 흐름을 넘겨줬다"라고 돌아봤다. 이어 "선수들이 경험을 갖고 있기 때문에 내일 잘 준비해서 승리하겠다"라고 덧붙였다.

무엇보다 뼈아팠던 것은 김도영을 막지 못했다는 점이다. 염 감독은 경기 전부터 김도영을 반드시 봉쇄해야 할 타자로 지목했다. 지난 12일 정규시즌 최종전에서도 김도영에게 결승 2점 홈런을 허용하며 KIA에 2-4로 패했기 때문이다. 당시 패배로 LG는 3위 자리를 KIA에 내줬다.

하지만 이번에도 김도영의 방망이를 막지 못했다. 김도영은 4회말 선발 앤더스 톨허스트를 상대로 역전 솔로홈런을 터뜨렸고, 6회말 희생플라이로 추가 타점을 올렸다. 8회말에는 장현식에게 쐐기 2점 홈런까지 뽑아냈다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 준PO 1차전에서 LG 트윈스를 홈런 2방 포함 4타점을 기록해 팀의 5-1 승리를 견인했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.17 football1229@newspim.com

김도영은 이날 3타수 2안타(2홈런) 4타점 2득점으로 맹활약했다. 염 감독은 "김도영 선수가 오늘(17일) 실투들을 공략을 잘했다. 제가 막지 못한 게 패인"이라며 상대 타자의 활약을 인정했다. 그러면서 "내일(18일)은 좀 더 디테일하게 준비해서 잘 막아야겠다"라고 밝혔다.

김도영을 막기 위한 구체적인 해법을 묻는 질문에는 "이 자리에서 이야기하기는 어렵다. 준비를 철저히 해서 잘 막아야 이길 수 있다는 생각을 갖고 있다"라며 말을 아꼈다.

이제 LG는 18일 열리는 2차전에서 반격해야 한다. 1차전에서 드러난 득점권 집중력 부족과 수비 불안을 해결하는 동시에 김도영을 향한 대응책도 마련해야 한다. 염 감독은 "오늘 경기를 통해 무엇을 준비하고 어떻게 해야 할지 알고 있다"라며 "내일은 반드시 승리해야 한다"라고 강조했다.

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