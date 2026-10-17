[준PO] 'PO 진출 확률 70.6%' 잡은 KIA...이범호 감독 "질 수 있는 확률 적지 않아" 경계

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 선발 투수 제임스 네일의 7이닝 1실점 호투와 해결사 김도영의 멀티 홈런(한 경기 2홈런) 활약에 힘입어 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 1차전에서 승리했다. KIA 이범호 감독은 둘을 향한 칭찬을 아끼지 않으면서도 1차전 승리 이후 차분해야 한다고 강조했다.

이 감독은 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 준PO 1차전에서 5-1로 승리한 이후 "홈에서 열린 1차전이라 꼭 이겨야 하는 경기였다. 투수와 타자 모두 준비를 잘해 승리할 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KIA 이범호 감독이 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 LG 트윈스와의 2026 KBO 포스트시즌 준플레이오프 1차전을 앞두고 인터뷰하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.17 football1229@newspim.com

이날 KIA 승리의 주역은 네일과 김도영이었다. 네일은 2회초 송찬의에게 솔로포를 내줬지만, 이외에는 점수를 허락하지 않으며 7회까지 1실점으로 LG 타선을 틀어막았다. 김도영은 1-1로 맞선 4회말 솔로 홈런, 6회말 희생 플라이, 8회말 투런 쐐기포를 터트려 홀로 4타점을 기록하며 승리를 이끌었다.

이 감독은 "네일이 길게 던져준 덕분에 이기고 있는 상황을 만들 수 있었다. 그리고 김도영이 찬스마다 홈런을 쳐주면서 승리할 수 있었다"며 둘은 추켜세웠다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 준PO 1차전에서 LG 트윈스를 홈런 2방 포함 4타점을 기록해 팀의 5-1 승리를 견인했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.17 football1229@newspim.com

먼저 김도영에 대해서는 "대단한 선수라고 생각한다. 어떤 상황이든 자신의 타이밍에 걸리면 좋은 타구를 만든다"며 "남은 경기에서도 컨디션 조절을 잘 해 팬들에게 좋은 모습을 보여주길 바란다"고 말했다.

이어 이 감독은 네일을 향해 "큰 경기에 강한 투수"라며 "구위와 스피드 모두 좋았다. 일주일 이상 휴식을 취해 공에 힘이 있었다. 위기 상황에서도 경기를 차분히 풀어가는 게 에이스다웠다"고 칭찬했다.

[서울=뉴스핌] KIA 제임스 네일이 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 준PO 1차전에서 LG 트윈스를 상대로 7이닝 1실점을 기록했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.17 football1229@newspim.com

1차전을 잡은 KIA는 플레이오프 진출 확률 70.6%를 손에 넣었다. 3선승제 준PO 1차전에서 승리한 17개 팀 중 12팀이 플레이오프에 진출했다. 1차전의 중요성을 알 수 있는 통계다.

하지만 이 감독은 냉정했다. 이 감독은 "시리즈에서 질 수 있는 확률이 20% 이상으로 적지 않다. 차분해야 한다"며 "이길 수 있는 경기를 이겨야 한다. 내일 잘 준비하겠다"고 말했다. 홈에서 열리는 2차전인 만큼 반드시 승리하겠다는 계산이 깔린 말이었다.

2차전 선발은 아담 올러다. 올러는 올 시즌 30경기 등판해 178이닝을 소화하며 11승 10패, 평균자책점 3.13을 기록했다.

[서울=뉴스핌] KIA의 우완 외국인 선발 투수 아담 올러. [사진=KIA 타이거즈]

시즌 막판 타선 지원을 받지 못해 승리가 적었지만, 최근 10경기에서 평균자책점 2.89를 기록할 정도로 좋았다. LG를 상대로도 5경기 30이닝 2승 1패, 평균자책점 2.40으로 강했다. 이 감독은 "아담 올러가 내일 잘 던져주면 좋겠다"며 기대감을 표했다.

LG 선발은 다승왕(15승)을 차지한 임찬규다. 이 감독은 "임찬규의 공을 우리 선수들이 많이 쳐봤기 때문에 익숙할 것"이라면서도 "15승을 차지한 투수인 만큼 차분히 대응해야 한다"고 주문했다.

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