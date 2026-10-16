[KLPGA] 유현조, 아이스버그골프·서울신문 첫날 선두 올라…2주 연속 우승 노려

AI 핵심 요약beta
- 유현조가 16일 KLPGA 투어 대회 첫날 5언더파 선두에 올랐다.
- 이글 1개와 버디 4개를 기록하며 2주 연속 우승에 도전했다.
- 김민솔은 공동 7위, 유해란과 윤이나는 공동 76위에 자리했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=유현조가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈(총상금 15억 원) 첫날 선두에 올랐다. 2주 연속 우승을 향해 힘차게 출발했다.
유현조는 16일 경기도 이천시 H1클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 이글 1개, 버디 4개에 보기는 1개를 적어내 5언더파 67타를 기록했다.
성유진을 포함한 공동 2위 그룹 5명(4언더파 68타)에 한 타 앞선 유현조는 시즌 세 번째 우승이자, 2주 연속 우승을 노린다.
유현조는 지난해 KLPGA 대상을 수상했다. 올 시즌에는 지난 4월 DB 위민스 챔피언십 첫 승 이후 약 6개월 만인 지난주 HJ중공업·동부건설 챔피언십 트로피를 들어올렸다.
이날 유현조는 1번 홀(파4)부터 이글을 잡아내며 쾌조의 샷 감각을 과시했다. 88야드를 남기고 친 두 번째 샷을 그대로 홀에 넣어 2타를 줄였다. 3번 홀(파4)에서는 보기를 기록했지만, 6번 홀(파5)과 7번 홀(파4) 연속 버디로 만회했다.
이후 파 행진을 이어갔던 유현조는 후반 17번 홀(파3)에서 티샷을 홀 1m에 붙여 또 한 타를 줄였다.
시즌 3승을 올리며 시즌 상금 1위를 달리는 김민솔은 보기 없이 버디 3개를 골라내 3언더파 69타, 공동 7위에 첫날을 마쳤다.
미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하고 있는 유해란과 윤이나는 4오버파 76타를 쳐 공동 76위로 밀려났다. 시즌 4승으로 대상 포인트 1위인 서교림은 7오버파 79타로 치며 공동 96위로 떨어졌다.
willowdy@newspim.com