[KLPGA] 김나영 생애 첫 드림투어 정상, 2026 DB 드림투어 20차전 우승

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김나영(23,메디힐)이 생애 첫 드림투어 정상에 올랐다.

충북 음성군에 위치한 레인보우힐스 컨트리클럽(파72/6,416야드)의 남(OUT), 동(IN) 코스에서 사흘간 열린 'KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전(총상금 1억 원, 우승상금 1천5백만 원)'에서 김나영이 우승했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 우승자 김나영 [사진=KLPGA] 2026.10.15 iaspire@newspim.com

이번 대회는 유망주들의 기량 발전과 경쟁력 강화를 위해 KLPGA와 정규투어 타이틀 스폰서인 DB그룹이 손잡고 선보인 다섯 번째 무대다. DB그룹은 정규투어가 열린 코스인 레인보우힐스 컨트리클럽에서 총 5차례(6·13·15·18·20차전)에 걸쳐 대회를 전폭 지원하며, 드림투어 선수들이 차기 시즌 정규투어 무대에 완벽히 적응할 수 있도록 든든한 디딤돌 역할을 했다.

김나영은 1라운드 2언더파 70타, 2라운드 3언더파 69타를 쳐 중간합계 5언더파 139타(70-69)를 기록하며 공동 선두로 최종라운드에 돌입했다. 이어 최종라운드에서는 버디 3개와 보기 1개를 묶어 최종합계 7언더파 209타(70-69-70)로 생애 첫 드림투어 우승 트로피를 들어 올렸다.

우승 직후 김나영은 "마지막까지 이를 악물고 집중해 플레이했는데, 값진 우승이라는 결실을 보게 되어 기쁘다."며 "지난해 무릎 시술을 받은 뒤 시즌 초반까지 통증이 남아 다음 시즌을 준비하자는 마음이 컸다. 하지만 다행히 최근 몸 상태가 호전되면서 훈련에 매진할 수 있었고, 드라이버 티 샷에 자신감이 붙은 것이 이번 우승으로 이어진 것 같다."고 소감을 전했다.

이어 난도 높은 코스 공략 비결에 대해서는 "워낙 까다로운 코스지만 나를 믿고 공격적으로 플레이했다."면서 "쉬운 코스보다 정규투어 세팅처럼 난도 높은 코스에서 경기하는 것이 훨씬 재미있고 큰 배움이 된다. 차기 시즌 정규투어 입성을 목표로 하는 입장에서 값진 실전 경험을 쌓았고, 이처럼 까다로운 코스에서 우승을 차지해 더욱 뜻깊다."고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 우승자 김나영의 플레이 모습 [사진=KLPGA] 2026.10.15 iaspire@newspim.com

김나영은 2021년 아마추어 신분으로 출전한 '점프투어 3차전'에서 홀인원과 함께 점프투어 첫 승을 거뒀고, 같은 해 준회원이 된 후 '점프투어 8차전'에서도 정상에 오르며 일찌감치 두각을 나타냈다. 이후 정회원으로 승격해 2022년부터 정규투어와 드림투어를 오가며 활약했으나 우승과는 연이 닿지 않았다. 지난해 정규투어 상금순위 64위에 머물러 올 시즌 드림투어에서 뛰고 있는 김나영은 이번 드림투어 우승을 발판 삼아 차기 시즌 정규투어 직행 티켓 확보에 한 걸음 더 다가서게 됐다.

이번 대회 우승으로 상금 1천5백만 원을 추가한 김나영은 누적 상금 25,036,168원으로 상금순위 48위에서 17위로 올라섰다. 드림투어 상금순위 상위 15명에게 차기 시즌 정규투어 시드권이 주어지는 만큼, 단 1개 대회만을 남겨둔 상황에서 김나영이 시드권 확보에 성공할 수 있을지 관심이 집중된다.

이밖에 2라운드에서 공동 선두였던 이승민(21)이 최종합계 4언더파 212타(69-70-73)로 길예람(20,리쥬란)과 함께 공동 2위에 올랐으며, 김아로미(28,넥센그룹)가 최종합계 3언더파 213타(71-69-73)로 단독 4위에 이름을 올렸다. 지난 'KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전' 우승자 남가연(23)은 최종합계 4오버파 220타(77-71-72)를 쳐 공동 29위를 기록했다.

한편, 상금순위 1위 주가인(23)은 이번 대회 때 상금을 추가하지는 못했지만, 누적 상금 47,505,954원으로 1위 자리를 지켰다.

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