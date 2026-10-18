전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.18 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

[씨네톡] '베러티', 진실이라 믿은 순간 흔들린다…앤 해서웨이의 서늘한 변신

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 영화 ‘베러티’는 22일 개봉해 대저택의 비밀을 다룬다
  • 대필 작가 로웬은 베러티 부부의 진실과 거짓에 혼란을 겪는다
  • 배우들의 앙상블과 폐쇄적 미장센이 긴장감을 높인다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

다코타 존슨·조쉬 하트넷과 만들어낸 섬뜩한 앙상블
대저택 미장센·음악 더해진 고자극 스릴러

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 진실을 거짓처럼 만드는 게 쉬울까. 아니면 거짓을 진실처럼 만드는 게 쉬울까.

오는 22일 개봉하는 영화 '베러티'는 사고로 다시는 걷지도 말하지도 못하게 된 베스트셀러 작가 베러티(앤 해서웨이)의 소설을 완성하기 위해 그의 대저택에 들어간 대필 작가 로웬(다코타 존슨)이 베러티 부부의 비밀과 마주하며 걷잡을 수 없는 소용돌이에 빠지는 고자극 스릴러다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '베러티' 속 한장면 [사진= 소니 픽쳐스] 2026.10.16 taeyi427@newspim.com

베러티는 수많은 독자를 열광하게 만든 베스트셀러 작가다. 그의 글을 두고 한 인터뷰 진행자가 '악마가 내려준 기적'이라고 표현할 만큼 작가로서의 명성은 압도적이다.

반면 로웬은 자신의 소설 낭독회에서조차 큰 관심을 받지 못하는 작가다. 몇 안 되는 청중마저 자리를 뜨는 현실 속에서 하루하루를 보내던 그는 어느 날 베러티의 남편 제레미(조쉬 하트넷)로부터 뜻밖의 제안을 받는다. 사고로 집필을 이어가기 어려워진 베러티를 대신해 그의 미완성 작품을 완성해달라는 것이다.

그렇게 로웬은 베러티 부부가 머무는 대저택에 들어선다. 화려하지만 어딘가 서늘한 공간, 사고 이후 이전과는 전혀 다른 모습으로 살아가는 베러티, 그리고 가족의 상처를 품고 있는 제레미까지. 세 사람이 한 공간에 얽히기 시작하면서 영화는 무엇이 진실이고 무엇이 거짓인지 쉽게 단정하기 어려운 분위기를 만들어낸다.

'베러티'의 가장 큰 힘은 관객에게 명확한 답을 서둘러 내놓지 않는 데 있다. 이야기는 로웬의 시선을 따라가지만 그가 보고 듣는 모든 것을 그대로 믿어도 되는지 끊임없이 의문을 품게 한다.

누군가가 남긴 글은 사실일까. 눈앞에서 직접 본 장면은 진실일까. 혹은 보고 싶은 대로 보고, 믿고 싶은 대로 믿고 있는 것은 아닐까. 영화는 이러한 질문을 인물들 사이에 던지는 동시에 관객에게도 그대로 돌려준다.

이 과정에서 앤 해서웨이의 존재감은 단연 돋보인다. 그는 베러티라는 한 인물 안에서 전혀 다른 분위기와 감정을 오가며 쉽게 속내를 짐작할 수 없는 인물을 만들어낸다.

눈빛과 표정의 미세한 변화는 물론 말투와 감정의 결까지 달리하며 장면마다 다른 긴장감을 만들어낸다. 때로는 화려하고 자신감 넘치는 모습으로, 또 다른 순간에는 묘한 불안감을 자아내며 베러티라는 인물을 쉽게 규정할 수 없게 한다. 여러 작품에서 끊임없이 연기 변신을 보여온 앤 해서웨이가 이번에도 강한 존재감을 남긴다.

다코타 존슨은 관객이 영화 속 세계로 들어가는 통로 역할을 한다. 낯선 공간에 들어선 뒤 베러티 부부를 둘러싼 흔적과 감정을 마주하며 점차 혼란에 빠지는 로웬의 변화를 과하게 밀어붙이지 않고 차분하게 쌓아 올린다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '베러티' 속 한장면 [사진=소니 픽쳐스] 2026.10.16 taeyi427@newspim.com

처음에는 한 발 떨어져 상황을 바라보던 로웬이 어느 순간부터 자신이 보고 듣는 것에 흔들리는 과정은 관객의 판단에도 영향을 미친다. 로웬이 무엇을 믿느냐에 따라 관객의 시선 역시 자연스럽게 움직인다.

조쉬 하트넷 역시 두 여성 사이에서 이야기의 중심을 잡는다. 베러티의 남편이자 가족의 상처를 안고 살아가는 제레미를 연기하며 부드러움과 불안함을 동시에 보여준다. 인물이 보여주는 감정이 진심인지, 혹은 그 이면에 또 다른 무엇이 숨어 있는지 쉽게 판단하기 어렵게 만든다는 점에서 영화의 긴장감을 유지하는 한 축을 담당한다.

무엇보다 세 배우가 한 공간에서 서로 다른 시선과 감정을 주고받으며 만들어내는 앙상블이 인상적이다. 누군가의 말과 표정, 침묵 하나가 다른 인물의 판단에 영향을 주고, 그 변화가 다시 관객의 믿음을 흔든다.

영화의 분위기를 완성하는 것은 대저택과 그 주변을 둘러싼 미장센이다.

눈으로 뒤덮인 풍경과 거대한 저택은 처음에는 고요하고 아름답게 보인다. 그러나 이야기가 진행될수록 그 아름다움은 차갑고 폐쇄적인 분위기로 변한다. 넓은 공간임에도 인물들이 쉽게 빠져나가기 어려운 곳에 갇힌 듯한 인상을 준다.

공간 곳곳에 배치된 소품과 색감, 인물을 바라보는 카메라의 시선 역시 불안감을 키운다. 익숙하고 평범해 보이는 물건들도 장면이 쌓일수록 다른 의미를 품는다. 직접적인 공포를 반복적으로 보여주기보다 공간과 인물 사이에 흐르는 미묘한 불편함을 활용해 긴장감을 끌어올린다.

음악 역시 과도하게 앞서나가기보다 장면의 불안을 증폭시키는 역할을 한다. 조용한 순간에도 무언가 벌어질 것 같은 긴장감을 유지하며 관객을 쉽게 안심시키지 않는다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '베러티' 속 한장면 [사진=소니 픽쳐스] 2026.10.16 taeyi427@newspim.com

'베러티'가 흥미로운 지점은 결국 '이야기' 자체에 의심을 품게 한다는 데 있다.

사람은 글로 쓰인 것을 얼마나 쉽게 사실이라고 받아들이는가. 한번 형성된 믿음은 이후의 모든 상황을 같은 방향으로 해석하게 만들지 않는가. 누군가가 자신에게 유리한 방식으로 이야기를 구성한다면 우리는 그것을 어디까지 진실이라고 받아들일 수 있을까.

영화는 로웬에게만 이 질문을 던지지 않는다. 관객 역시 로웬의 시선을 따라가며 하나의 이야기를 믿기 시작하지만, 어느 순간 자신이 무엇을 근거로 그것을 진실이라고 판단했는지 되돌아보게 된다.

때문에 '베러티'에서 가장 섬뜩한 것은 특정 인물이 보여주는 행동만이 아니다. 누군가가 만들어낸 이야기를 믿는 순간, 그것이 우리에게는 진실이 될 수도 있다는 사실 자체다.

진실을 거짓처럼 만드는 것과 거짓을 진실처럼 만드는 것. 영화가 끝난 뒤에도 어느 쪽이 더 쉬운지 선뜻 답하기 어렵다는 점이 '베러티'가 남기는 가장 큰 여운이다.

taeyi427@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
사진
GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동