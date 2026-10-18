자율주행부터 주차로봇까지…강릉서 미래 교통 만난다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 세 번째 ITS 세계총회 개최

23일까지 학술세션·전시부스 운영

고위급 회의·기술체험·드론쇼 등 마련

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 세계 각국의 교통 정책과 첨단기술을 공유하는 행사가 오는 19일 강릉에서 막을 올린다.

2026 강릉 ITS 세계총회 포스터 [자료=국토교통부]

18일 국토교통부는 '2026 강릉 ITS 세계총회'가 오는 19일부터 23일까지 5일간 강릉 올림픽파크에서 열린다고 밝혔다.

ITS(지능형교통체계)는 첨단 교통기술로 교통정보를 효율적으로 관리하고 과학화·자동화된 운영을 통해 교통의 효율성과 안전성을 높이는 체계다. ITS 세계총회는 세계 각국의 정부·기업·학계·연구기관 등이 정책과 연구성과를 공유하고 최신 기술을 교류하는 국제회의로, '교통올림픽'으로도 불린다.

1994년 프랑스 파리에서 처음 개최된 이후 유럽과 미주, 아시아를 순환하며 매년 열리고 있다. 한국에서 개최되는 것은 1998년 서울과 2010년 부산에 이어 세 번째다.

이번 총회는 '이동을 넘어 하나되는 세계(Beyond Mobility, Connected World)'를 주제로 학술세션 193개, 전시부스 428개와 기술시연·시찰 등으로 구성된다. AI 기반 ITS를 중심으로 자율주행과 디지털 인프라 등 첨단기술과 교통체계의 융합을 논의한다.

국내 기업의 해외진출과 새로운 사업 기회를 확대하기 위한 지원도 이뤄진다. 범부처 수출지원 기관인 수출 플러스 지원단은 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 중소벤처기업진흥공단, 한국무역협회, 한국수출입은행, 한국무역보험공사, 신용보증기금, 기술보증기금 등 7개 유관기관과 함께 ITS 기업과 지역 기업을 대상으로 수출지원·수출금융 프로그램을 소개한다.

홍지선 국토부 장관은 총회 기간 각국 장차관과 국제기구 고위급 인사가 참석하는 고위급 회의를 열고 'AI 기반 ITS를 통한 미래 교통혁신'을 주제로 정책 발전 방안을 논의한다. 독일과 아일랜드, 카자흐스탄, 말레이시아, 싱가포르, 스페인, 미국, 우즈베키스탄, 베트남을 비롯해 유엔유럽경제위원회(UNECE), 국제도로연맹(IRF)이 참석한다.

하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장은 기조연설자로 나서 AI와 ITS의 결합이 가져올 미래 교통의 변화를 제시한다. 회의에서는 향후 ITS 발전 방향과 국제협력에 대한 공통의 인식을 담은 핵심 메시지도 채택한다.

홍 장관과 정의경 국토부 2차관은 말레이시아·싱가포르·베트남·우즈베키스탄·아일랜드 등 5개국 및 유엔유럽경제위원회(UNECE)와 양자면담을 진행한다. ITS와 미래 모빌리티 분야의 기술·정책 교류, 실증, 공동연구 등 협력 방안을 논의한다. 국토부는 미국·일본·슬로바키아·국제도로연맹(IRF) 등과 실무 협력회의도 열어 협력 내용을 구체화할 계획이다.

방한한 각국 장차관은 강릉시 도시정보센터와 기술 전시회 등을 방문한다. 도시정보센터에서는 교통신호 제어와 실시간 교통정보 관리 등 ITS 운영 현황을 살펴본다. 전시회에서는 주차로봇과 자율주행 등 국내 첨단기술을 직접 체험하며 기술교류와 협력 가능성을 모색한다.

국민들이 일상에서 활용되는 ITS 기술을 경험할 수 있는 프로그램도 마련했다. 스마트환승센터와 인공지능(AI) 주차 안내, 번호판 인식 기술 등을 국민 눈높이에 맞춰 소개한다.

미래 ITS 산업을 이끌 청년들의 참여 프로그램도 운영한다. 국내 대학생과 대학원생이 선도 IT 기업의 실제 데이터를 활용해 아이디어를 발굴하고 전문가 멘토링과 워크숍을 통해 발전시키는 '유스 펠로십'을 진행한다. ITS 아이디어 공모전도 열어 미래 교통을 위한 아이디어를 발굴한다.

기술과 문화를 함께 즐길 수 있는 부대행사도 이어진다. 개막일인 19일 오후 8시 강릉 컨벤션센터 앞에서는 'K-드론 페스티벌'의 일환으로 드론 3500대가 총회 주제를 형상화하는 드론 라이트쇼를 선보인다.

22일 오후 7시 하키센터에서는 피겨스케이팅 차준환 선수 등이 출연하는 ITS 아이스쇼를 개최한다. 행사 기간 하키센터 앞 야외광장에는 지역축제와 상생마켓, ITS 체험존, 푸드트럭 등을 갖춘 퍼블릭 존을 운영한다. 마지막 날인 23일 오후 6시에는 세계 각국의 참가자와 국내 방문객이 함께하는 K-뮤직 콘서트가 열린다.

홍 장관은 "ITS는 단순한 교통관리를 넘어 자율주행, AI 등 첨단기술과 결합하면서 미래 교통을 변화시키는 핵심 분야로 발전하고 있다"며 "이번 세계총회를 계기로 한국이 축적해 온 ITS 정책과 기술 역량을 세계에 알리고, 국가 간 협력을 확대하는 한편 국내 기업의 해외 진출과 새로운 사업 기회 창출도 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com