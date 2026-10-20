[현장톡] '나를 충전해줘' 김영광, 클리셰의 맛 살리려 백호랑 세계관 100% 믿었죠"

[종로=뉴스핌] 최문선 기자 = 로코 장인 김영광이 '나를 충전해줘'를 통해 오랜만에 로맨틱 코미디로 돌아왔다.

넷플릭스 오지리널 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿하고 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김영광. [사진=넷플릭스] 2026.10.16 moonddo00@newspim.com

지난 15일 서울 종로구에 위치한 카페에서 인터뷰를 진행한 김영광은 "'나를 충전해줘'가 공개된 지 얼마 안 됐는데 많이 재미있게 봐주시고, 쇼츠로도 많이 올려주셔서 기분이 좋다"며 "친누나도 보다가 하루 만에 밤새워서 봤다고 하더라. 개인적으로 친분이 있는 감독님도 좋게 봐주셨다"고 말했다.

작품을 선택한 이유로는 신선한 설정을 꼽았다. 인공 심장 배터리가 여자 주인공에 의해 충전된다는 가정 자체가 흥미로웠다는 설명이다. 김영광은 "대본을 보면서 그림체가 떠오르는 느낌이었다. 재미있겠다고 생각했다"며 "클리셰를 활용해 익숙한 맛을 더 잘 보여주고 싶다는 이야기를 들었다"고 밝혔다.

다만 익숙한 로맨스 공식을 표현하는 과정이 마냥 쉽지만은 않았다. 김영광은 "촬영하면서 조금 쑥스러운 부분도 많았는데, 완성된 작품을 보니 괜찮게 나온 것 같아 좋았다"며 "가장 쑥스러웠던 건 보배가 시나리오를 상상하는 장면이었다. 말투나 설정이 과장돼 있어 웃음이 나거나 NG를 많이 냈다"고 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김영광, 채수빈. [사진=넷플릭스] 2026.10.16 moonddo00@newspim.com

김영광은 클리셰를 자연스럽게 구현하기 위해서는 캐릭터에 대한 확신이 필요했다고 강조했다. 그는 "어디선가 본 장면을 가져와 계획적으로 표현하려고 했다면 보기 힘들었을 것 같다. 잘못하면 가식적으로 보일 수도 있겠다고 생각했다"며 "클리셰를 정확하게 보여줄 수 있는 방법은 내가 백호랑이라는 캐릭터를 정확하게 인지하고, 이 세계관을 100% 믿는 것이라고 생각했다. 믿음의 영역에서 확실하게 믿고 연기해야 클리셰가 제대로 나올 것 같았다"고 설명했다.

오랜만에 로맨틱 코미디에 도전한 만큼 상대 배우 채수빈과의 호흡도 작품에 자연스럽게 녹아들었다. 김영광은 "수빈이와 조금씩 친해지고 장난도 치면서 가까워지는 과정에서 케미가 만들어졌다"며 "자연스럽게 역할에 몰입하면서 마음이 둥둥 뜨는 것처럼 밝아졌다"고 말했다.

백호랑을 표현하기 위해 외적인 설정에도 공을 들였다. 재벌 캐릭터의 분위기를 살리기 위해 의상을 제작했고, 취미인 요가와 관련된 의상에도 신경 썼다. 김영광은 "요가복도 실크 같은 소재로 만들었고, 머리도 계속 흐트러지지 않게 했다"며 "장르에 맞는 설정을 가져가면서도 백호랑이라는 캐릭터를 유지하려고 노력했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김영광. [사진=넷플릭스] 2026.10.16 moonddo00@newspim.com

극 중 나보배와 함께할 때는 허술하고 귀여운 면모를 보이지만, 최도윤(정재광)과 대립할 때는 날 선 감정을 드러낸다. 두 장면의 온도 차를 어떻게 표현했느냐는 질문에 김영광은 상대 배우의 공을 언급했다.

김영광은 "정재광 배우가 너무 잘해줘서 내가 그렇게 노력하지 않아도 분노가 차올랐다"며 "장르에 맞게 얄밉고 비열한 모습을 잘 표현해줘서 온도 차도 자연스럽게 나왔다"고 말했다.

김영광은 '나를 충전해줘'를 통해 K로맨틱 코미디만의 매력도 느꼈다. 그는 "외국 드라마는 굉장히 현실적이고 무서운 요소가 많은 편이라고 생각한다"며 "K로코는 만화처럼 상상하던 일이 실제로 이뤄지는 재미가 있다. 그런 부분이 시청자들의 흥미를 자극하는 것 같다"고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김영광, 채수빈. [사진=넷플릭스] 2026.10.16 moonddo00@newspim.com

촬영 중 체중이 약 7kg 늘었다는 비하인드도 전했다. 김영광은 "촬영하면서 살이 쪘다. 찍으면서 행복했나 보다"라며 웃었다. 이어 "살을 빼고 나니 괜찮았다. 후반부에 다시 빼면서 사람이 살을 조금 빼야 예쁘게 나오는구나 싶기도 했다"고 덧붙였다.

완성된 작품을 보는 배우로서의 솔직한 마음도 털어놨다. 김영광은 "제 모습을 보면 눈을 감고 싶어질 때도 있다. 그런데 작품이 공개되고 많은 분이 좋아해 주시니 괜찮은 것 같기도 하다"며 "지금은 만족스럽다. 뭔지는 모르겠지만 기분이 좋다"고 밝혔다.

극 중 백호랑과 나보배의 관계는 처음부터 사랑을 전제로 시작하지 않는다. 나보배는 로맨스를 완성하기 위해, 백호랑은 재수술까지 남은 3개월을 위해 서로에게 필요한 존재가 된다. 그러나 함께하는 시간이 쌓이면서 상대를 향한 마음도 조금씩 달라진다.

김영광은 두 사람의 관계가 변화하는 순간으로 백호랑의 생일을 떠올렸다. 그는 "처음에는 서로 필요에 의해 시작된 관계였다. 그러다 어느 순간 조금씩 상대를 신경 쓰게 된다"며 "호랑이는 가족이 오는 날이면 힘들고 피곤해한다. 생일 날 가족들이 다녀간 뒤 보배가 케이크를 준비하고 호랑이의 어린 시절을 떠올리게 해주는 순간, 뭔가 시작되는 느낌이 있었다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김영광. [사진=넷플릭스] 2026.10.16 moonddo00@newspim.com

지금까지의 필모그래피를 돌아보며 새로운 도전에 대한 생각도 전했다. 김영광은 "지금까지 작품 중에 '내가 이걸 왜 했을까' 싶은 작품은 없다. 흘러가듯 잘 왔고, 계속하다 보니 여기까지 왔다"며 "앞으로 어떻게 될지는 모르지만 모두 좋은 작품이고 가슴에 남는 작품들이다. 다만 또 한 번 나를 벗겨내는 작업을 해보고 싶다는 생각이 있다"고 밝혔다.

이어 "무언가를 단절하거나 금지하겠다는 의미는 아니다. 조금씩 새로운 것을 해볼까 하는 생각이 든다"며 "해보지 않았던 것에 대한 궁금증과 호기심이 있다"고 덧붙였다.

끝으로 아직 작품을 보지 않은 시청자들에게는 부담 없이 즐길 수 있는 로맨틱 코미디라는 점을 강조했다. 김영광은 "'나를 충전해줘'는 굉장히 웃기고 재미있고, 스트레스 없이 보실 수 있는 작품"이라며 시청을 당부했다.

moonddo00@newspim.com