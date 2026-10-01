[핌in현장] '나를 충전해줘' 김영광·채수빈, 전기 통하는 찌릿한 로코…"따뜻한 위로"

[마포=뉴스핌] 최문선 기자 = 김영광과 채수빈이 전기 능력과 인공 심장이라는 독특한 설정의 로맨틱 코미디로 만났다.

1일 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서는 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 박수원 감독을 비롯해 배우 김영광, 채수빈이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김영광(왼쪽)과 채수빈이 1일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '나를 충전해줘' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.01 yeawon2@newspim.com

넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디다.

박수원 감독은 '나를 충전해줘'를 "급속 충전 로맨스라는 독특한 콘셉트"라고 소개했다. 이어 "손만 닿아도 사람들을 감전시키던 여자가 처음으로 자기에게 감전당하지 않는 사람을 만나 태어나 처음 사랑을 키워나가는 귀엽고 러블리한 K-로코"라고 설명했다.

박 감독은 대본을 처음 받았을 당시 전기 능력을 가진 로코 여주인공이라는 설정이 흥미로웠다고 밝혔다. 그는 "다른 로코와 다르게 나와 전기가 통하지 않는 운명의 고무장갑이라서 빠지는 도입부도 재미있었다"고 말했다.

이어 "전기 충전이라는 콘셉트뿐만 아니라 충전이라는 것에 대해 모두가 살면서 필요하다고 느끼는 지점이 있다"며 "바쁘게 살며 방전되듯 사는 우리에게 나도 저렇게 충전하고 싶다, 누군가를 충전해줄 수 있다면 가치 있는 삶이 되겠다는 생각이 들었다. 이 드라마의 정서가 가치 있다고 생각해서 선택했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김영광(왼쪽)과 채수빈이 1일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '나를 충전해줘' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.01 yeawon2@newspim.com

김영광은 만화 같은 설정에 매력을 느꼈다고 전했다. 그는 "어렸을 때 처음 만화책을 접하면 '이런 게 다 있지?'라는 생각을 하게 된다"며 "만화 같은 설정 때문에 이걸 해보면 재밌겠다는 생각으로 시작했다"고 밝혔다.

김영광은 백호랑을 연기하며 재벌 3세의 외적인 모습에도 신경을 썼다고 밝혔다. 그는 "재벌 3세로서 의상에 힘을 많이 줬다. 거의 다 제작을 했고 아침에 하는 루틴을 위해 멋스러운 실크 잠옷을 입고 다니기도 했다"며 "의상팀과 얘기를 해서 거기에 신경을 많이 썼다"고 말했다.

그러면서도 기존 재벌 3세 캐릭터와의 차별점을 위해 '진실함'에 집중했다고 설명했다. 김영광은 "다른 드라마에도 재벌 3세가 많다. 백호랑을 연기하면서 가장 신경을 쓴 부분은 이 친구가 진실하냐는 것이었다"며 "진실한 면을 보여주고 침착하고 담백한 모습이 더 재벌 3세처럼 보일 것 같아서 그런 연기를 했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김영광이 1일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '나를 충전해줘' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.01 yeawon2@newspim.com

채수빈은 나보배 역을 맡았다. 어린 시절 벼락을 맞은 뒤 몸에 전기가 흐르기 시작한 나보배는 누군가와 접촉할 수 없는 삶을 살아온 인물이다. 로맨스를 꿈꾸지만 모태솔로인 탓에 번번이 막히던 그는 자신과 접촉해도 감전되지 않는 '인간 고무장갑' 백호랑을 만나게 된다. 이후 백호랑의 부탁을 받아 3개월간 계약을 맺고 함께하며 마음을 키워간다.

채수빈은 대본을 재미있게 읽었지만, 장르에 대한 고민이 있었다고 털어놨다. 그는 "대본을 재밌게 봤지만 장르적인 고민이 있었다. 미팅 때 감독님, 작가님에게 완전히 설득당해버렸다"며 "아는 맛이지만 정말 맛있게 만들 자신이 있다고 하셨다. 이야기가 귀엽고 통통 튀고 그 안에 따스함도 들어 있어서 해야겠다고 결심했다"고 말했다.

이어 "오래 연기하고 싶은 욕심이 있다. 로맨스를 할 수 있다는 게 감사하지만 이 장르에 국한돼서 다른 장르에 도전하지 못하면 어쩌지라는 생각에 고민이었다"며 "많은 분들과 함께 만드는 거라서 믿고 가봐야겠다는 생각으로 출연을 결심했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나를 충전해줘 채수빈. [사진=넷플릭스] 2026.10.01 moonddo00@newspim.com

채수빈은 "그 이후부터는 후회하지 않았다. 즐겁게 촬영했고 좋은 작품이 나온 것 같다"고 덧붙였다.

박수원 감독은 두 배우에 대한 높은 만족감을 드러냈다. 그는 김영광에 대해 "로코에 필요한 남배우의 모든 덕목을 갖췄다"며 "피지컬이 너무 좋아서 만화를 찢고 나온 듯한 비주얼이다. 시크해 보이지만 장난기도 많아서 다른 사람에겐 까칠하지만 내 여자에겐 대형견 같은 애교도 있어서 여자 시청자들이 좋아할 만한 포인트를 갖고 있다"고 말했다.

채수빈에 대해서는 "너무 귀여웠다. 한 번 촬영하고 나면 스태프들이 '너무 귀엽다'고 매 테이크마다 했다"며 "연기 너무 잘하고 똑똑한 배우인데 로코에서 여주가 귀엽고 러블리하면 끝이다. 이 둘과 같이 하게 돼서 복받은 작품이다. 감사한 마음으로 했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나를 충전해줘 김영광, 채수빈, 박수원 감독. [사진=넷플릭스] 2026.10.01 moonddo00@newspim.com

두 배우 역시 서로의 연기에 대한 칭찬을 아끼지 않았다.

채수빈은 김영광의 로맨스 연기에 대해 "로맨스의 대사는 자칫 잘못하면 느끼해지는데 김영광이 담백하게 표현했다"며 "쑥스러워하셨지만 잘 해내서 보는 재미가 있었다"고 말했다.

김영광은 채수빈의 연기를 두고 "채수빈은 빙의가 된 것처럼 너무 잘했다"며 "나만 내 자신과 싸우는 것 같았다. '채수빈은 어떻게 이렇게 잘하지?'라는 생각을 했다"고 극찬했다.

박수원 감독은 작품의 차별화를 위해 익숙한 로맨틱 코미디의 문법을 피하기보다 그 안에서 '한 끗'을 찾았다고 설명했다. 그는 "아는 맛이 엄청난 힘이 있기 때문에 없애려고 하지 않았다. 어떻게 해야 '아는 맛 맛집이네'라는 말을 들을 수 있을까 고민했다"며 "클리셰를 배우, 스태프들이 할 수 있는 한 끗 다른 무언가를 계속 찾아나갔다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김영광(왼쪽부터),채수빈, 박수원 감독이 1일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '나를 충전해줘' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디다. 2026.10.01 yeawon2@newspim.com

박 감독은 시청자들이 작품을 무겁게 받아들이기보다 편안하게 즐기길 바란다고 전했다. 그는 "우리 드라마를 사람들이 봤을 때 한 회차 한 회차 끝났을 때 깔끔하게 재밌다는 생각만 남으면 좋겠다고 생각했다"며 "진지하고 큰 세계관을 담고 있는 작품도 인기가 많지만 우리 작품은 머리 복잡하지 않고 마음 편하게 충전받는 느낌으로 즐겼으면 했다. 로코다 보니까"라고 말했다.

끝으로 채수빈은 "틀어놓고 시간 가는 줄 모르고 재밌게 보다 보면 따뜻한 위로도 받을 수 있는 작품"이라며 "많은 사랑 부탁드린다"고 밝혔다.

moonddo00@newspim.com