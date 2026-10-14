'나를 충전해줘', 공개 3일 만에 글로벌 톱10 비영어 쇼 3위

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스가 9일 공개한 ‘나를 충전해줘’가 3일 만에 글로벌 3위에 올랐다
- 작품은 300만 시청수를 기록하고 44개국 톱10에 진입했다
- 김영광과 채수빈의 케미와 독특한 설정이 국내외 시청자 호평을 받았다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'가 공개 3일 만에 글로벌 톱10 비영어 쇼 3위에 오르며 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡았다.
넷플릭스 톱10 웹사이트에 따르면, 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디 '나를 충전해줘'가 지난 9일 공개 이후 3일 만에 300만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 톱10 비영어 쇼 3위에 등극했다.
또한 대한민국을 포함해 브라질, 싱가포르, 인도, 튀르키예, 칠레, 필리핀 등 총 44개국에서 톱10 리스트에 오르며 뜨거운 반응을 이어가고 있다.
'나를 충전해줘'는 설레는 케미스트리와 흥미로운 캐릭터 관계성, 유쾌한 스토리로 공개 이후 시청자들의 주목을 이끌었다. 무엇보다 'K-로코'의 중독성 강한 맛을 제대로 살려낸 김영광, 채수빈의 활약이 짜릿한 즐거움을 선사했다. 국내외 언론은 "두 주인공의 사랑 이야기가 만들어낸 짜릿한 엔딩", "경쾌한 로맨스, 코믹한 소동, 그리고 향수를 불러일으키는 K-드라마", "익숙한 맛에 작품은 색다른 변주를 더하며 자신만의 색깔을 확실히 드러낸다. 백호랑을 연기한 김영광과 나보배 역을 맡은 채수빈의 케미스트리가 '나를 충전해줘'의 가장 큰 미덕이다", "아는 맛이 무섭다. 익숙한 로맨틱 코미디 문법에 '충전'이라는 독특한 설정을 얹은 '나를 충전해줘'가 뻔한 듯하면서도 자꾸 다음을 기다리게 만든다" 등의 반응을 보냈다.
국내외 시청자들 역시 "순식간에 정주행 다 했음. 둘이 케미가 좋았다", "자극적이지 않고 가볍게 볼 수 있어서 좋다", "이 작품은 로코가 갖춰야 할 모든 것을 갖췄다", "익숙함 속 새로움이 있는 로코의 정석 같은 드라마" 등 '나를 충전해줘'를 향한 관심을 드러냈다.
설렘 급속 충전 로맨틱 코미디 '나를 충전해줘'는 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.
moonddo00@newspim.com