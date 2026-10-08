채수빈, 이번엔 '로코 장인'…'나를 충전해줘'로 설렘부터 웃음까지 충전

AI 핵심 요약beta
- 채수빈이 9일 공개되는 넷플릭스 시리즈에 출연했다.
- 전기 능력 드라마 작가 역으로 로코 감성을 채운다.
- 김영광과 만나며 감정 변화를 다이내믹하게 그렸다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '나를 충전해줘' 채수빈이 전기 능력을 가진 드라마 작가로 변신해 로맨틱 코미디 감성을 제대로 충전한다.
채수빈이 내일(9일) 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'로 찾아온다. '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디로, 채수빈은 전기 능력을 가진 드라마 작가 '나보배' 역으로 분해 로맨스의 설렘부터 코미디의 유쾌함까지 선사할 예정이다.
채수빈은 매 작품 믿고 보는 로맨스 장인으로서 몰입감 높은 캐릭터 소화력을 입증했다. 그는 넷플릭스 영화 '새콤달콤'에서는 현실적인 연애 과정을 담아낸 열연으로 시청자들의 공감을 유발하는가 하면, 넷플릭스 시리즈 '더 패뷸러스'에서는 사랑부터 우정까지 청춘의 다채로운 면면을 그려냈다. 또한 MBC '지금 거신 전화는'을 통해 고난도의 수어 연기는 물론, 로맨스에 스릴러를 접목한 장르로 색다른 변신을 선보이며 많은 사랑을 받기도.
그런 채수빈이 이번엔 아는 맛 '로코'에 신선한 재미를 더한다. 그는 최근 공개된 '나를 충전해줘' 예고편에서 정전기가 일어난 듯한 곱슬곱슬한 헤어와 옷, 장갑으로 온몸을 무장해 전기 능력을 지닌 캐릭터의 비주얼을 완성, 시선을 단번에 사로잡았다. 뿐만 아니라 로맨스가 방전된 보배가 백호랑(김영광)을 만나게 되면서 겪는 감정 변화를 다이내믹하게 담아내 궁금증을 자아냈다. 이에 예비 시청자들의 기대감을 '완충'한 채수빈이 '나를 충전해줘'에서 보여줄 활약에 귀추가 주목된다.
한편, 채수빈을 비롯해 김영광 등이 출연하는 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'는 내일 오직 넷플릭스에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com