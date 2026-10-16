"최근 1년 구직자 관심기업 1위는 SK하이닉스, 2위 현대차"

AI 핵심 요약beta
- 인크루트는 16일 최근 1년간 관심기업 순위를 발표했다
- SK하이닉스가 1위, 현대차와 인천공항공사가 뒤를 이었다
- 카카오·삼성전자·CJ올리브영 등도 상위 10위에 포함됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
카카오 4위, 삼성전자 5위
공기업 중 인국공 상위권
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = HR테크기업 인크루트는 최근 1년간(2025년 9월~2026년 9월) 자사 플랫폼 구직자들이 설정한 관심기업 데이터를 분석해 인기 기업 순위를 발표했다고 16일 밝혔다.
인크루트의 '관심기업 설정'은 구직자가 선호하는 기업을 등록하면 해당 기업의 채용 공고를 이메일 등으로 받아볼 수 있는 기능이다. 별도의 검색 과정 없이 채용 소식을 즉시 확인할 수 있어 구직자들의 기업 선호도를 반영하는 지표로 활용된다.
분석 결과, 최근 1년간 구직자들이 가장 많이 관심기업으로 등록한 기업 1위는 SK하이닉스(1.60%)가 차지했다. 2위는 현대자동차(1.48%)가 올랐으며, 3위는 인천국제공항공사(0.87%)로 집계됐다.
이어 카카오(0.81%)가 4위, 삼성전자(0.78%)가 5위를 기록했다. 6위에는 CJ올리브영(0.77%)이 이름을 올렸다. CJ올리브영은 K-뷰티 글로벌 트렌드 확산에 힘입어 구직자들의 지속적인 관심을 받은 것으로 풀이된다.
7위는 한국전력공사(0.74%), 8위는 우리은행(0.73%)이 차지했다. 상위 10개 기업 중 공공기관은 인천국제공항공사와 한국전력공사 2곳이었으며, 금융권 기업으로는 우리은행이 유일하게 순위권에 포함됐다. 9위와 10위는 각각 CJ ENM(0.71%)과 현대모비스(0.67%)로 나타났다.
한편 인크루트는 하반기 공채를 준비하는 구직자를 위해 AI 취업 지원 서비스 '신입나비(Navi)', 합격 역량 강화 상품을 모은 '합격상점', 기업 정보와 궁합을 확인하는 '취업운세' 등 다양한 취업 지원 서비스를 운영하고 있다.
stpoemseok@newspim.com