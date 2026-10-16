반도체 생산 늘며 수처리 부각…HLB제넥스, 공정용 효소 수요 확대 기대

웨이퍼 생산 증가·공정수 재이용 확산에 카탈라아제 적용 확대 주목

지난해 흑자전환 이어 올해 상반기 영업이익 19.9억원…실적 개선세 지속



[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 생산시설 확대와 공정수 재이용 증가에 따라 수처리 공정에 사용되는 특수효소 수요도 늘어날 것으로 전망되는 가운데 HLB제넥스의 관련 사업 확대 가능성이 주목된다.

HLB제넥스는 글로벌 주요 반도체 기업에 과산화수소 분해 효소를 공급하고 있어 반도체 생산량 증가에 따른 수요 확대를 기대하고 있다.

16일 김도연 HLB제넥스 대표는 지난 15일 서울 여의도에서 열린 '2026 HLB Group 통합 IR Day'에서 반도체 수처리 공정에 사용되는 특수효소 '카탈라아제(Katalase AK)'를 주요 사업으로 소개했다. 반도체 생산시설 확대에는 부지와 설비뿐 아니라 안정적인 전력과 용수 확보가 필요한 만큼 생산량 증가와 공정수 재이용 확대가 수처리 효소 수요에도 영향을 미칠 수 있다는 설명이다.

카탈라아제는 반도체 웨이퍼 세정 후 폐수에 남는 과산화수소(H₂O₂)를 물과 산소로 분해하는 특수효소다. 기존 화학 환원제와 달리 염류 등 별도 부산물을 발생시키지 않아 공정수 재이용에 유리하며, 산성·고온 환경에서도 활성을 유지하는 특성을 갖고 있다.

15일 서울 여의도 하나증권에서 개최된 2026 HLB IR DAY에서 김도연 HLB제넥스 대표이사가 사업 전략을 발표하고 있다. [사진=HLB제넥스]

반도체 생산량 확대는 카탈라아제 수요 증가로 이어질 수 있는 요인으로 꼽힌다. 웨이퍼 생산이 늘어나면 세정 공정에 사용되는 고순도 과산화수소 사용량도 증가하고, 이에 따라 폐수에 남은 과산화수소를 제거하기 위한 처리 수요도 늘어날 수 있기 때문이다.

HLB제넥스에 따르면 글로벌 웨이퍼 출하량은 지난 2025년 1만2973 MSI에서 오는 2028년 1만5485 MSI로 늘어 사상 최대 수준에 이를 전망이다. 반도체용 과산화수소 시장도 올해 14억달러(약 1조 8811억원)에서 오는 2030년 21억달러(약 2조 8217억원)로 약 50% 확대될 것으로 예상된다.

주요 반도체 제조업체에 대한 공급 실적도 확보하고 있다. HLB제넥스는 삼성전자와 SK하이닉스, TSMC 등 글로벌 반도체 제조업체 3곳에 카탈라아제를 공급하고 있으며, 해당 고객사 대상 공급 점유율을 약 70%로 제시했다.

반도체 제조 공정에 새로운 소재를 적용하려면 품질과 공정 안정성에 대한 검증 절차를 거쳐야 한다. 이에 따라 기존 공급업체가 일정 수준의 거래 관계를 유지할 가능성이 있으며, 생산량 증가에 따른 추가 공급도 기대할 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.

공정수 재이용 확대 역시 관련 효소 수요에 영향을 미칠 것으로 예상된다. TSMC는 미국 애리조나 공장의 용수 재이용률을 65%에서 90%까지 높이는 것을 목표로 하고 있다. 공정수를 반복해서 사용하려면 수질 관리가 필요한 만큼 과산화수소 처리 과정에서 별도 부산물 발생을 줄일 수 있는 기술의 중요성도 커질 수 있다.

HLB제넥스의 실적도 최근 개선되고 있다. 연결 기준 매출액은 2023년 270억1000만원에서 2024년 354억3000만원, 2025년 433억7000만원으로 증가했다. 같은 기간 영업손익은 2023년 94억6000만원 적자에서 2024년 18억8000만원 적자로 적자폭이 줄었으며, 2025년에는 12억1000만원 흑자로 전환했다.

올해 상반기에는 매출액 230억원, 영업이익 19억9000만원을 기록했다. 상반기 영업이익이 지난해 연간 영업이익을 넘어선 것이다. 재무지표도 개선됐다. 올해 상반기 말 연결 기준 현금성 자산은 358억원으로 집계됐으며, 부채비율은 지난해 말 148.1%에서 101.3%로 낮아졌다.

또한 진양곤 HLB그룹 의장의 지분 매입도 이어지고 있다. 진 의장은 올해 들어 개인 명의로 15차례에 걸쳐 HLB제넥스 주식 28만6755주를 장내 매수했다. 진 의장이 지분 99%를 보유한 개인 법인 에포케도 이달 6일부터 14일까지 HLB제넥스 주식 20만7897주를 추가 매입했다.

개인과 법인을 통한 매입 주식 수는 총 49만4652주다. 지난해 흑자 전환 이후 올해 상반기까지 실적 개선이 이어지는 가운데 주요 주주의 지분 매입도 지속되고 있다.

HLB제넥스 관계자는 "글로벌 주요 반도체 기업의 공정에 진입하며 확보한 안정적인 공급 기반이 실적 개선으로 이어지고 있다"며 "반도체 생산능력 확대와 공정수 재이용 증가에 따라 카탈라아제 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상되는 만큼 미국과 일본 등 신규 시장 진출을 통해 성장세를 더욱 가속화할 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com