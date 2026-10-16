한국투자액셀러레이터, 바른동행 4차 모집

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기업당 최대 5억원 투자

이달 27일부터 내달 5일까지 접수





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자액셀러레이터(대표 백여현, 한투AC)는 스타트업 육성 프로그램 '바른동행' 4차 참가 기업을 모집하고, 사전 설명회 '더 라이트 세션: 한국투자액셀러레이터 바른동행 인포데이(THE RIGHT SESSION: 바른동행 Info-Day)'를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 4차 모집은 올해 마지막으로 진행되는 스타트업 발굴 프로그램이다. 법인 설립일 기준 창업 3년 이내 기업과 예비창업자를 대상으로 기업당 최대 5억원을 투자한다.

접수 기간은 오는 27일부터 11월 5일까지다. 산업 분야에 제한은 없지만 투자 전 기업가치가 100억원 이하여야 한다. 지원 기업은 서류 검토, 심사역과의 일대일 미팅, 기업설명회(IR) 평가, 투자심의 등의 절차를 거쳐 최종 투자 여부가 결정된다.

[사진=한국투자액셀러레이터]

한투AC는 오는 20일 오후 3시 서울 강남구 사옥에서 바른동행 사전 설명회를 개최한다. 설명회에서는 투자자가 기업을 처음 검토할 때 중점적으로 살펴보는 핵심 지표와 스타트업이 지원서 및 IR 자료를 작성할 때 놓치기 쉬운 오류 사례를 분석하고 피드백을 제공할 예정이다.

에이트스튜디오의 박신기 대표도 연사로 참여한다. 박 대표는 세 차례 실패를 겪은 뒤 한투AC로부터 시드 투자를 유치하고, 이후 8개월 만에 프리A(Pre-A) 투자 유치에 성공한 경험을 공유한다. 사업 방향 전환(피벗) 과정과 성장 경험도 소개할 예정이다.

한투AC는 2022년 출범 이후 현재까지 132개 기업에 약 472억원을 투자했다. 올해는 초기 스타트업의 자금 조달 환경 변화를 고려해 지원 범위를 확대하고, 한국투자증권과 한국투자파트너스 등 그룹 계열사와 연계한 지원 사업도 추진하고 있다.

이를 통해 투자 유치에 어려움을 겪는 초기 기업의 자립을 돕고 청년 창업을 활성화한다는 방침이다.

백여현 한국투자액셀러레이터 대표는 "한국투자금융그룹이 초기 기업 생태계에 뿌려온 씨앗이 곳곳에서 발아하여 가시적인 성장으로 이어지고 있다"며 "앞으로도 그룹 계열사의 긴밀한 밸류체인을 바탕으로 유망 스타트업들이 유니콘 기업으로 도약할 때까지 다방면 지원하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com