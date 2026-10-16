엘앤씨바이오, 1447억원 유상증자 구주주 청약 완판

AI 핵심 요약beta
- 엘앤씨바이오는 16일 1447억원 유상증자를 성공적으로 마쳤다
- 구주주 청약률은 103.92%로 모집액을 웃돌아 실권주 공모를 생략했다
- 조달금은 동탄 통합센터 건립과 운영·채무상환에 투입할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조달 예정 자금 중 1050억 원 동탄 통합센터 투자
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오가 1447억원 규모의 유상증자에서 구주주 청약률 100%를 넘기며 성공적으로 마감했다고 16일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 14~15일 진행된 구주주 청약에서 엘앤씨바이오는 103.92%의 청약률을 기록했다. 예정 발행 주식 수 370만주를 웃도는 384만5212주가 접수됐으며, 최종 청약금액은 약 1503억5000만원으로 모집금액을 초과했다. 이에 따라 별도의 실권주 일반공모는 진행하지 않는다.
회사에 따르면 이번 청약 결과는 주력 제품인 리투오의 실적 성장과 해외 사업 확대, 이를 뒷받침할 생산기반 투자에 대한 주주들의 신뢰가 반영된 것이다. 엘앤씨바이오의 올해 상반기 연결 매출은 691억원으로 전년 동기 대비 80.6% 증가했으며, 영업이익은 146억원으로 흑자 전환했다. 리투오와 메가덤 등을 포함한 인체조직이식재 매출도 481억원으로 89.0% 늘었다.
조달 자금의 약 72.6%인 1050억원은 경기도 화성시 동탄에 건립을 추진 중인 글로벌 생산·연구개발 통합센터에 투입된다. 이 센터는 인체조직이식재와 인체조직 기반 의료기기의 생산능력을 확대하고, 생산·품질관리·연구개발 기능을 통합하는 거점이 될 예정이다. 나머지 246억7000만원은 운영자금으로, 150억원은 채무상환에 사용할 계획이다.
엘앤씨바이오는 글로벌 사업 기반도 확대하고 있다. 일본과 싱가포르에서 리투오를 수출·판매 중이며, 태국과 페루에서 정식 허가를 확보했다. 최근 아랍에미리트(UAE) 수입허가를 획득했고, 미국에서도 현지 파트너사와 독점 공급계약을 체결했다. 회사는 생산기반 확충과 해외 시장 개척을 병행해 공급 역량을 수출 물량과 해외 매출 확대로 연결할 방침이다.
엘앤씨바이오 관계자는 "이번 청약 결과는 리투오의 성장과 글로벌 사업 확대를 위한 회사의 전략에 주주들이 신뢰를 보내주신 결과"라며 "조달 자금을 계획에 따라 집행해 생산 경쟁력을 높이고, 글로벌 사업 확대를 매출과 이익 성장으로 연결하겠다"고 말했다.
한편 이번 유상증자의 납입일은 10월 22일이며, 신주 상장 예정일은 11월 4일이다. 엘앤씨바이오는 유상증자에 이어 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 1대 1 무상증자도 실시할 예정이다.
nylee54@newspim.com