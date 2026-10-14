엘앤씨바이오 '리투오', UAE 수입허가 획득

AI 핵심 요약beta
- 엘앤씨바이오는 14일 리투오의 UAE 수입허가를 획득했다.
- 이번 허가로 태국과 페루에 이어 중동 진출 기반을 마련했다.
- 회사는 현지 협력과 생산 확대를 통해 수출을 강화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오가 피부 ECM(세포외기질) 제품 '리투오'의 아랍에미리트(UAE) 수입허가를 획득했다.
14일 엘앤씨바이오는 리투오가 UAE 의약품청(EDE)으로부터 수입허가를 받았다고 밝혔다. 회사에 따르면 이번 허가로 태국, 페루에 이어 중동 시장까지 진출 기반을 마련하게 됐다.
리투오는 기증 인체피부에서 세포 성분을 제거한 무세포동종진피(hADM)를 미세 입자 형태로 가공한 제품이다. 콜라겐을 비롯한 피부 ECM의 구성 성분과 구조적 특성을 활용하며, 국내에서 축적한 인체조직 가공 기술을 바탕으로 해외에 공급되고 있다.
엘앤씨바이오는 일본, 싱가포르, 몽골 등에서 리투오를 수출·판매해왔다. 지난 9월에는 리투오와 리투오 파인이 태국 식품의약품청(Thai FDA)의 의료기기 Class 4 정식 허가를 획득했으며, 페루 보건당국(DIGEMID)에서도 정식 허가를 확보했다. 최근에는 미국 현지 파트너사와 독점 공급계약을 체결했다.
UAE는 중동과 아시아·유럽을 연결하는 거점으로, 두바이를 중심으로 세계 각국의 환자가 모이는 의료관광 허브다. 두바이 보건청(DHA)에 따르면 2023년 두바이를 찾은 해외 의료관광객은 69만1,000명 이상이며, 피부과는 주요 진료 수요의 27%를 차지했다.
엘앤씨바이오는 현지 의료기기 업체와 협력해 의료진 네트워크와 판매 기반을 확대하고 UAE를 중동 사업 확대의 거점으로 육성할 계획이다.
회사는 리투오의 월간 생산능력을 현재 약 8만개에서 연내 15만개 이상으로 확대할 예정이다. 중장기적으로는 동탄 신공장 건립을 통해 글로벌 수요 증가에 대응할 생산기반을 추가로 확충한다.
엘앤씨바이오 관계자는 "태국과 페루에 이어 UAE 수입허가를 확보하며 리투오의 해외 사업 기반을 중동까지 넓히게 됐다"며 "현지 협력업체 및 의료진과의 교류를 강화하고 안정적인 공급을 통해 중동 시장에 안착하는 한편, 글로벌 수출 확대를 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com