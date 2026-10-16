현대카드, 도산공원서 와인·미식 행사…'레드바'도 새단장

AI 핵심 요약beta
- 현대카드는 16일 강남 쿠킹 라이브러리에서 와인그랩 페스타를 열었다
- 행사에서는 와인·위스키 30여 종과 페어링 메뉴를 선보였다
- 쿠킹 클래스와 토크 콘서트, 공연 등 미식 프로그램을 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드가 서울 강남 도산공원 인근 문화 공간에서 와인 시음과 쿠킹 클래스 등 미식 프로그램을 선보인다.
현대카드는 쿠킹 라이브러리에서 18일까지 '이마트X현대카드 와인그랩 페스타'를 연다고 16일 밝혔다. 올해 누적 이용자 60만명을 넘긴 이마트의 주류 픽업 서비스 '와인그랩'을 오프라인에서 경험할 수 있는 행사다.
행사에서는 이마트가 선정한 와인·위스키 30여 종과 현대카드 쿠킹 라이브러리가 준비한 페어링 메뉴를 선보인다. 와인과 어울리는 음식을 조합해 보는 워크숍과 토크 콘서트, 공연도 마련했다. 현장에서 일부 와인을 구매할 수 있으며, 현대카드로 결제하면 추가 할인 혜택을 제공한다.
쿠킹 라이브러리에서는 세계 각국의 가정식을 직접 만들어 보는 정기 쿠킹 클래스도 매주 수요일 진행한다. 10월에는 '마스터셰프 코리아 시즌1' 최연소 본선 진출자인 윤아름 셰프와 유아식 콘텐츠 크리에이터 '이소플레이트'가 참여해 각각 프랑스 가정식과 유아식 수업을 선보인다.
브랜디 바 'Red Bar(레드바)'는 이달 1일 새롭게 단장했다. 레드바는 코냑과 아르마냑, 칼바도스 등 브랜디 100여 종과 페어링 음식을 즐길 수 있는 공간이다.
이번 개편에서는 입구부터 테라스까지 붉은색을 활용해 공간의 정체성을 강화했다. 테라스는 프랑스풍 분위기를 살려 브랜디와 함께 여유로운 시간을 보낼 수 있도록 꾸몄다.
프로그램과 공간에 대한 자세한 내용은 현대카드 DIVE 인스타그램과 DIVE 앱에서 확인할 수 있다.
현대카드 관계자는 "회원들이 와인과 미식을 함께 즐기며 새로운 취향을 발견할 수 있는 경험을 누릴 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다"고 말했다.
yunyun@newspim.com