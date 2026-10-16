전국 캐릭터 92종 집결…대전콘텐츠페어, 16~18일 개최

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 16일부터 18일까지 대전콘텐츠페어를 개최했다
- 149개 기업·기관이 298개 부스를 운영하며 역대 최대 규모로 열렸다
- 공공캐릭터 92종과 기능성게임·코스프레 등 콘텐츠를 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기능성게임·코스프레·공연 등 다채…빵축제·이스포츠 대회 연계
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 전국 공공캐릭터 92종이 대전에 모이고 게임과 코스프레 등 다양한 콘텐츠를 한자리에서 만날 수 있는 행사가 막을 올렸다. 올해 대전콘텐츠페어는 참여 기업과 전시 부스를 대폭 늘려 역대 최대 규모로 진행된다.
대전시는 16일부터 18일까지 사흘간 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 '2026 대전콘텐츠페어'를 개최한다고 밝혔다.
대전시가 주최하고 대전관광공사와 대전정보문화산업진흥원이 공동 주관하는 이번 행사에는 149개 기업·기관이 참여해 298개 부스를 운영한다. 예상 관람객은 1만 2000명이다.
16일 개막식에서는 '대한민국 지자체·공공캐릭터 페스티벌'에는 전국 각지의 공공캐릭터 92종이 참여한다. 사전 온라인 투표에서는 지난해의 2.5배 수준인 95만 8942표가 집계됐다. 17일 오후 1시에는 선정된 캐릭터 20종에 대한 시상식이 열리며, 오후 2시에는 행사장에서 대전 빵축제장까지 공공캐릭터 퍼레이드가 진행된다.
올해 신설된 '대한민국 기능성게임페어'에서는 교육과 학교폭력 예방, 고령층, 접근성 등을 주제로 제작된 기능성게임 27종을 체험할 수 있다. 국내외 전문가들이 참여하는 '제2회 어댑티브 이스포츠 서밋'을 비롯해 캐릭터 지식재산권(IP) 컨설팅과 기업 간 비즈니스 매칭 프로그램도 마련됐다.
서브컬처 관련 행사도 사흘간 이어진다. 17일에는 코스튬 퍼레이드와 코스플레이어 팬사인회, 전국 24개 팀이 참가하는 코스프레 런웨이가 열린다.
마지막 날인 18일에는 애니메이션 가요제와 DJ 공연이 예정돼 있다. 행사장에서는 애니메이션 캐릭터로 외관을 꾸민 이타샤 차량 전시와 가족 단위 체험 프로그램도 운영한다. 대전시는 같은 기간 DCC 인근 물빛광장에서 열리는 '2026 대전 빵축제'와 행사장 이동 동선을 연결한다. 대전이스포츠경기장에서 개최되는 배틀그라운드 모바일 프로시리즈(PMPS) 결승전과도 연계해 방문객 유입을 유도할 계획이다.
교통 편의를 위해 17~18일 대전역 동광장과 DCC를 연결하는 셔틀버스를 30분 간격으로 운행한다. 요금은 1000원이며 세부 일정과 프로그램은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
nn0416@newspim.com