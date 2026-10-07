캐릭터 보고 빵까지…대전콘텐츠페어·빵축제 한 주말에 열린다

AI 핵심 요약beta
- 대전관광공사가 16일부터 18일까지 대전콘텐츠페어를 연다
- 캐릭터·기능성게임·서브컬처 프로그램을 대폭 늘렸다
- 17~18일 인근서 대전 빵축제도 함께 열려 연계 관람이 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 캐릭터와 게임, 코스프레를 즐기고 바로 옆에서는 빵축제까지 만날 수 있는 가을 축제장이 대전에 펼쳐진다. 실내 콘텐츠 전시와 야외 먹거리 축제가 한 주말에 맞물리면서 가족 단위 방문객과 서브컬처 팬들의 발길을 끌 전망이다.
대전관광공사는 오는 16일부터 18일까지 사흘간 대전컨벤션센터 제2전시장에서 '2026 대전콘텐츠페어'를 개최한다고 7일 밝혔다.
행사장은 캐릭터와 기능성게임, 서브컬처 콘텐츠 등을 한자리에서 체험할 수 있도록 꾸며진다.
올해는 대전 대표 마스코트 '꿈씨패밀리'를 비롯해 전국 지자체와 공공기관의 캐릭터가 참여하는 '대한민국 지자체·공공캐릭터 페스티벌'이 열린다.
대국민 투표와 전문가 심사를 거쳐 선정된 캐릭터들의 굿즈와 지식재산권(IP) 활용 사례를 선보이고 지역 창작자와 기업 간 교류 프로그램도 진행된다.
'제1회 대한민국 기능성게임 공모전' 출품작 전시와 체험존도 처음 마련된다. 시니어와 장애인 현장평가단 심사를 거쳐 18일 시상식이 진행된다.
16~17일에는 마이크로소프트와 전 넷플릭스 전문가 등이 참여하는 기능성게임 컨퍼런스도 열린다.
서브컬처 프로그램도 대폭 확대된다. '디쿠 페스티벌'과 연계한 코스프레 런웨이와 퍼레이드, 이타샤 차량 전시, 게임·애니메이션 가요제, 크리에이터 만남 등이 진행된다.
인디게임과 보드게임 체험존, Y2K 아케이드 게임부스도 운영된다.
특히 17~18일에는 행사장 인근 엑스포과학공원에서 '2026 대전 빵축제'가 함께 열린다.
대전컨벤션센터에서 콘텐츠 전시를 즐긴 뒤 엑스포과학공원으로 이동해 빵축제를 즐길 수 있어 두 행사를 연계한 도심형 축제 코스가 가능하다.
김용원 대전관광공사 사장은 "대전콘텐츠페어와 빵축제가 함께 열리는 만큼 도심 전체가 축제장처럼 느껴질 수 있도록 준비하겠다"며 "관람객들이 안전하고 편하게 즐길 수 있도록 운영과 동선 관리에도 힘쓰겠다"고 말했다.
행사 세부 일정과 사전 등록 방법은 대전콘텐츠페어 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
gyun507@newspim.com