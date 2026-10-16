대전시, 유성온천역에 '빵 테마 관광안내소' 개소

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 16일 유성온천역에 빵 테마 관광공간을 개소했다
- 트래블라운지는 빵사무소·빵시휴게소 등으로 구성됐다
- 대전시는 빵축제와 연계해 지역 체류와 상권 활성화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 유성온천역 인근에 빵을 주제로 한 관광안내 및 휴게공간이 마련됐다. 대전시는 16일 기존 관광안내소를 새롭게 단장한 '트래블라운지 유성온천역'을 개소하고 운영을 시작했다.
트래블라운지는 유성구에 위치한 옛 대전종합관광안내소 1층 113.62㎡ 공간을 활용해 조성됐다. 기존 관광정보 제공 기능에 빵 관련 체험과 편의시설을 추가한 것이 특징이다.
내부에는 빵 여행 안내 공간인 '빵사무소', 휴게공간 '빵시휴게소', 기념품 판매 및 사진 촬영 공간인 '빵-긋' 등이 들어섰다.
빵사무소에서는 빵 미션투어 참여에 따른 보상을 지급하고 빵시투어 등 관련 관광 프로그램을 안내한다. 빵시휴게소는 방문객이 외부에서 구입한 빵과 음료를 먹으며 쉴 수 있도록 조성됐다.
빵-긋에서는 대전의 캐릭터 꿈돌이를 활용한 빵 관련 기념품을 판매하고 사진 촬영 공간도 운영한다.
운영시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다. 설과 추석 명절 기간에는 운영하지 않으며 상주 인력이 관광정보와 이용 안내를 제공한다.
대전시는 이달 열리는 대전 빵축제와 '빵갑습니다' 등 관광 행사와 연계해 시설 이용을 확대할 방침이다. 앞으로 관광 수요에 따라 공간별 주제와 프로그램도 변경할 계획이다.
권경민 대전시 문화체육관광국장은 "관광객들이 직접 참여할 수 있는 콘텐츠를 마련했다"며 "빵을 매개로 관광객의 지역 내 체류 시간을 늘리고 주변 상권에도 도움이 되도록 운영하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com