'개점 5주년' 대전신세계, 스포츠·아웃도어 매장 '새단장'

AI 핵심 요약beta
- 대전신세계가 15일 개점 5주년 맞아 매장을 개편했다
- 러닝·아웃도어 브랜드를 확대하고 고기능성 제품을 도입했다
- 캠프닉 존을 열고 체험형 공간과 할인 행사를 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전신세계 Art & Science가 개점 5주년을 맞아 스포츠·아웃도어 매장을 전면 개편했다. 최근 러닝과 캠핑 등 야외활동을 일상적으로 즐기는 소비자가 늘어나는 추세를 반영해 브랜드 구성을 다양화하고 체험형 쇼핑 공간을 확대했다.
대전신세계는 기존 기능성 의류 중심의 매장을 고기능성 스포츠 제품과 캠핑 관련 상품을 함께 선보이는 공간으로 재구성했다고 15일 밝혔다.
이번 개편에서는 러닝과 아웃도어 전문 브랜드의 매장 규모를 확대하고 일부 브랜드의 고기능성 제품군을 새롭게 도입했다. 지난 2일에는 주요 스포츠 브랜드 매장 확장과 신규 입점이 이뤄졌다.
15일에는 캠핑과 일상용 아웃도어 제품을 중심으로 한 '캠프닉 존'이 새롭게 문을 열었다. 캠핑 장비부터 경량 제품, 일상복으로 활용할 수 있는 의류까지 다양한 상품을 한곳에 배치했다.
매장 내부도 새롭게 꾸몄다. 브랜드별 특성을 반영한 영상과 인테리어를 적용하고 고객들이 상품을 살펴보는 것 외에도 머물며 공간을 체험할 수 있도록 구성했다.
리뉴얼을 기념한 할인 및 사은 행사도 진행된다. 일부 의류 제품은 한정 수량으로 할인 판매하며 브랜드별 구매 금액에 따라 캠핑용품과 생활용품 등을 증정한다.
오는 25일까지는 캠프닉 존에서 일정 금액 이상 구매한 고객을 대상으로 신세계상품권 증정 행사가 운영한다. 같은 기간 6층에서는 아웃도어 관련 팝업매장도 열린다.
이용환 대전신세계 Art & Science 대표이사는 "이번 스포츠·아웃도어 매장 개편은 러닝과 캠핑을 일상처럼 즐기는 고객 수요에 맞춘 것"이라며 "앞으로도 고객의 생활 방식과 소비 변화에 맞는 쇼핑 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com