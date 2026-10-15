흥국생명, 낸 보험료 노후에 매월 돌려주는 '플렉스 리턴100종신보험' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

환급 시 사망보험금 차감 여부 따라 두 유형…고혈압·당뇨 특약도

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 흥국생명이 납입한 보험료를 노후에 매월 돌려받으며 사망보장도 유지할 수 있는 종신보험을 선보였다. 고객의 필요에 따라 사망보장 방식을 선택하고, 특약으로 고혈압·당뇨 관련 보장도 준비할 수 있다.

흥국생명은 '보험료 연동 페이백' 구조를 적용한 '(무)플렉스 리턴100종신보험'을 출시했다고 15일 밝혔다. 보장 수요와 경제 상황에 따라 '라이프밸런스형'과 '프리미엄보장형' 중 선택할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 흥국생명은 '보험료 연동 페이백' 구조를 적용한 '(무)플렉스 리턴100종신보험'을 출시했다고 15일 밝혔다. [사진=흥국생명] 2026.10.15 yunyun@newspim.com

보험료 연동 페이백은 납입한 보험료와 향후 돌려받을 금액을 직접 연동해 노후에 받을 금액을 쉽게 예상할 수 있도록 한 구조다. 예를 들어 월 20만원씩 20년간 보험료를 납입했다면 환급 개시 이후 20년 동안 매월 20만원을 돌려받는다.

보험료 환급은 만 65세가 되는 계약해당일과 보험료 납입을 완료했을 때의 나이 중 늦은 시점부터 시작된다.

라이프밸런스형은 환급한 금액만큼 사망보험금이 줄어들지만 남은 사망보장은 종신토록 유지된다. 프리미엄보장형은 납입보험료를 매월 돌려받으면서도 사망보험금이 차감 없이 유지되는 것이 특징이다.

보험료를 더 납입한 만큼 환급금도 늘어나는 '체증납입형'도 선택할 수 있다. 일정 납입기간이 지나면 보험료가 5%씩 증가하고, 늘어난 납입보험료만큼 향후 돌려받는 금액도 증가한다. 자녀 교육비 등 지출이 늘어나는 시기에는 경제 상황에 따라 보험료 체증을 중지하거나 재개할 수 있다.

고혈압·당뇨 관련 보장을 받을 수 있는 특약도 마련했다. 보험료 환급 기간 이전에 관련 지급 조건을 충족하면 환급 기간 동안 매월 보험금을 받을 수 있다. 환급 기간 중 지급 조건을 충족하면 남은 환급 기간 동안 매월 보장받는다. 지급 조건에 따라 보장 기간은 최대 30년이다.

이 상품의 '보험료 연동 페이백 구조'와 '보험료 체증 중지·물가연동형 보험료 할인제도'는 각각 3개월의 배타적사용권을 획득했다.

권용철 흥국생명 상품개발팀장은 "초고령사회 진입과 기대수명 증가로 노후 현금흐름을 확보하고 질병 위험에 대비할 필요성이 커지고 있다"며 "사망보장과 함께 생존 기간의 생활자금과 건강 관련 보장까지 준비할 수 있도록 설계했다"고 말했다.

yunyun@newspim.com