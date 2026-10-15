삼성카드, 신세계백화점 쇼핑 혜택…최대 350만 신백리워드

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드는 15일 신세계 제휴 고객 대상 행사를 진행했다
- 고객에게 최대 350만 신백리워드와 할인쿠폰을 제공한다
- 신세계백화점 결제 시 무이자할부와 여행상품 할인도 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드가 신세계백화점과 함께 제휴카드 고객에게 최대 350만 신백리워드와 쇼핑 분야별 할인쿠폰을 제공한다. 백화점 쇼핑뿐 아니라 프리미엄 여행 상품 구매 혜택도 마련했다.
삼성카드는 오는 25일까지 신세계 제휴 삼성카드 고객을 대상으로 '10월 오메이징 카드 페스타(5MAZING CARD FESTA)'를 진행한다고 15일 밝혔다. 전국 신세계백화점 점포에서 리워드 적립과 할인쿠폰, 무이자할부 혜택을 제공한다.
먼저 18일까지 명품·워치·주얼리 단일 브랜드에서 신세계 제휴 삼성카드로 행사 기준금액 이상 결제하면 결제금액에 따라 최대 350만 신백리워드를 받을 수 있다.
남성·여성패션 단일 브랜드에서도 결제금액에 따라 최대 35만 신백리워드를 제공한다.
쇼핑 분야별 할인쿠폰도 마련했다. 신세계백화점 앱을 통해 식음료(F&B), 코스메틱, 워치·주얼리, 모피, 여성패션, 슈즈·핸드백, 남성패션, 침구 등의 할인쿠폰을 받을 수 있다.
오는 31일까지 신세계백화점에서 신세계 제휴 삼성카드로 5만원 이상 결제하면 최대 5개월 무이자할부 혜택도 이용할 수 있다.
신세계백화점의 프리미엄 여행 플랫폼 '비아신세계(VIA SHINSEGAE)'에서는 신세계 제휴 삼성카드로 단일 500만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 35만원 할인쿠폰을 제공한다.
행사 대상 브랜드와 기간, 이용 조건 등 자세한 내용은 신세계백화점 홈페이지 또는 앱에서 확인할 수 있다.
삼성카드 관계자는 "신세계 제휴 삼성카드 고객의 쇼핑 혜택을 넓히기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 신세계백화점과 함께 고객이 체감할 수 있는 혜택과 다양한 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com