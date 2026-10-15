BC카드, 신세계백화점 쇼핑 혜택…최대 350만원 리워드

AI 핵심 요약beta
- BC카드는 15일 신세계백화점과 카드 페스타를 진행했다
- 제휴카드 고객에게 최대 350만원 상당 리워드를 제공했다
- 25일까지 할인쿠폰을, 31일까지 최대 12개월 무이자할부를 지원한다
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쇼핑 할인쿠폰 제공, 31일까지 최대 12개월 무이자할부
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드가 신세계백화점과 함께 신세계 제휴 BC카드 고객에게 최대 350만원 상당의 리워드와 할인쿠폰, 무이자할부 혜택을 제공한다.
BC카드는 오는 25일까지 신세계백화점과 '오메이징 카드 페스타(5Mazing Card Festa)'를 진행한다고 15일 밝혔다. '고객 쇼핑 버킷리스트 실현'을 테마로 쇼핑 분야별 리워드 사은행사와 할인쿠폰 등 다양한 혜택을 마련했다.
신세계 제휴 BC카드는 신세계백화점 할인 멤버십 혜택을 기본 제공하는 카드다. 2022년 처음 출시돼 '신세계 푸빌라 BC 바로카드' 등 현재 총 5종이 운영되고 있다.
먼저 명품·워치·주얼리 매장에서 제휴카드로 200만원 이상 결제하면 금액별로 신백리워드(신세계백화점 포인트)를 적립받을 수 있다. 5000만원 이상 결제 고객에게는 최대 350만원 상당의 신백리워드가 제공된다.
남성·여성 패션 행사 참여 브랜드 매장에서도 제휴카드 결제금액에 따라 신백리워드 혜택을 받을 수 있다. 60만원 이상 결제 고객부터 혜택이 주어지며, 500만원 이상 결제 시 최대 35만원 상당의 신백리워드가 제공된다. 리빙·모피 분야 인기 브랜드 구매 시에도 결제금액의 최대 10%에 해당하는 신세계상품권을 받을 수 있다.
쇼핑 분야별 할인쿠폰 8종도 준비했다. 식음료(F&B), 코스메틱, 워치·주얼리, 모피, 남성·여성 패션, 슈즈·핸드백, 침구 매장에서 결제금액별로 최대 3만원까지 할인받을 수 있다. 일부 브랜드는 제외된다. 신세계백화점 프리미엄 여행 플랫폼 '비아신세계(VIA SHINSEGAE)'에서도 500만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 35만원 상당의 할인쿠폰을 제공한다.
최대 12개월 장기 무이자할부 혜택도 마련했다. 오는 31일까지 신세계 제휴 BC카드로 5만원 이상 결제하면 2~12개월 무이자할부를 이용할 수 있다.
김민권 BC카드 상무는 "신세계 제휴 BC카드 고객들이 이번 오메이징 카드 페스타를 통해 쇼핑 버킷리스트를 부담 없이 실현할 수 있도록 리워드와 할인쿠폰, 무이자할부 혜택까지 폭넓게 구성했다"며 "앞으로도 신세계백화점과 함께 고객 만족 혜택을 지속적으로 제공할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com