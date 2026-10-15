'친청' 최민희, 김민석 겨냥 "신천지 비밀연합 진상 명명백백 공개하라"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"반명·신천지·분열주의 비밀연합 주장 팩트 밝혀야"

"누가, 왜 신천지를 가지고 언론플레이 했는지 밝혀야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 최민희 더불어민주당 최고위원이 15일 당내 '신천지 개입 의혹'과 관련해 "확실하게 처리하기 위해 명명백백히 진상을 규명하고 공개하자"며 당 지도부에 진상 공개 및 책임 규명을 요구했다.

최 최고위원은 이날 페이스북을 통해 당 공식 유튜브 채널 '민주당TV'에서 김민석 대표가 "처리할 건 한다"고 발언한 것을 언급하며 "이 발언을 언론이 신천지를 처리한다는 것으로 해석하고 있다"고 적었다.

최민희 더불어민주당 최고위원. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 최 최고위원은 "김 대표는 후보 시절 공개적으로 '신천지·반명·분열주의 3자 비밀연합을 깨는 것이 전대의 본질'이라고 천명했다"며 "그러나 두 번에 걸친 보고에서 3자 비밀연합의 근거 보고는 없었다"고 지적했다.

최 최고위원은 신천지 관련 논란을 '신천지 신도의 당원 가입 조직성 여부'와 '반명·신천지·분열주의 3자 비밀연합의 전대 개입 주장 팩트 확인' 등 두 카테고리로 나누어 분석했다.

그는 "누군가의 신천지 언론 플레이와 보고 내용은 신천지의 조직적 당원 가입에 관한 내용"이라며 "짐작건대 3자 비밀연합의 근거는 없었던 것 같다"고 주장했다.

특히 최 최고위원은 "김민석 대표가 함구령을 내렸음에도 누가, 왜 신천지를 가지고 언론플레이를 했는지 밝혀야 한다"며 "김 대표의 '비밀연합' 발언 이후 언론에 의해 반명·신천지·분열주의로 낙인찍힌 정청래 대표와 상처받은 당원, 지지자들과 함께 진상 규명 요구를 하지 않을 수 없다"고 강조했다.

그러면서 "어쩌다 민주당이 신천지 논란에까지 휩싸이게 된 것인지 참담하다"며 "명명백백히 진상을 밝히고 책임소재도 규명하자. 얼버무리지 말고 책임지자"고 덧붙였다.

최 최고위원은 이와 함께 정청래 민주당 의원이 전날(14일) 올린 페이스북 게시글을 공유했다.

정 의원은 해당 글에서 "반명·분열주의·신천지 비밀연합이 있다면 발본색원 처벌하고, 없다면 반명·분열주의·신천지 공작으로 당을 분열시킨 책임을 엄하게 물어야 한다"며 "있는 그대로 공개하는 것이 먼저다. 꼼수는 통하지 않는다. 절대 적당히 덮지 마라"고 경고했다.

allpass@newspim.com