현대제철, 세계철강협회 '스틸리 어워드' 첫 수상…탄소배출 산정 역량 인정

AI 핵심 요약beta
- 현대제철이 15일 세계철강협회 스틸리 어워드 LCA 부문 최우수상을 수상했다
- 현대제철은 부생가스 산정 방식 표준화로 탄소배출 평가 편차를 줄였다
- 현대제철은 인하대와 공동 연구해 해외 환경성적표지 인증에도 활용했다
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대제철이 세계철강협회가 주관하는 '스틸리 어워드'에서 전과정평가(LCA) 부문 최우수 기업으로 선정됐다. 철강 제품의 탄소배출량을 비교할 때 부생가스 산정 방식에 따라 발생하는 평가 편차를 줄인 성과를 인정받았다.
현대제철은 12일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 세계철강협회 연례행사에서 '철강 제품 간 비교가능성 제고를 위한 LCA 산정 지침 표준화'로 수상했다고 15일 밝혔다. 현대제철의 스틸리 어워드 수상은 이번이 처음이다.
스틸리 어워드는 세계철강협회가 매년 철강산업 발전에 기여한 회원사의 우수 사례를 선정하는 시상식이다. 청정철강 생산, 공정·제품 혁신, 지속가능경영, LCA, 인재개발, 커뮤니케이션 프로그램 등 6개 부문에서 시상한다.
LCA는 제품의 원료 채취부터 생산·유통·사용·폐기까지 전 과정에서 발생하는 환경영향을 평가하는 방식이다. 현대제철은 철강 제품의 탄소배출량 비교 신뢰성을 높이기 위해 부생가스의 환경영향 산정 방식 개선에 주목했다. 부생가스는 산정 기준과 사업 구조에 따라 평가 결과가 달라질 수 있어 일관된 기준이 중요하다는 판단이다.
현대제철은 인하대학교와 2023년부터 3년간 공동 연구를 진행했다. 24개 이상의 시나리오를 시뮬레이션하고, 각 조건에서 부생가스 연소에 따른 환경영향과 탄소배출량을 산정해 최적 적용 방안을 도출했다.
연구 결과는 고로 생산제품의 해외 환경성적표지(EPD) 인증 취득에도 활용했다. EPD는 제품의 전 과정에서 발생하는 환경영향을 정량화해 공개하는 제도로, 이를 통해 산정 방식의 신뢰성과 실제 적용 가능성을 확인했다.
현대제철 관계자는 "철강 제품 환경영향 평가의 신뢰성 확보에 기여한 점이 좋은 평가를 받았다"며 "앞으로도 신뢰성 있는 정보 제공을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com