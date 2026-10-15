세아베스틸, BWXT 캐나다와 원전 협력…SMR·대형 원자로 부품으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 세아베스틸은 15일 BWXT 캐나다와 원전 제조 협력 MOU를 체결했다
- 양사는 원전 기자재 단조품과 고부가 부품 공급 협력을 모색한다
- 세아베스틸은 SMR·대형 원자로 핵심 부품으로 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 세아베스틸이 글로벌 원전 기업 BWXT 캐나다와 손잡고 원전 기자재 사업 확대에 나선다. 사용후핵연료 운반·저장 용기(CASK)를 넘어 소형모듈원자로(SMR)와 대형 원자로 핵심 부품으로 사업 영역을 넓힌다는 전략이다.
세아베스틸은 BWXT 캐나다와 원전 제조 분야 협력 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.
양사는 원전 기자재용 단조품과 고부가가치 부품 공급 등 주요 분야에서 협력 방안을 모색하기로 했다. 대형 원전과 SMR 신규 건설, 기존 원전 수명 연장에 따른 부품 수요 증가에 대응해 제조 역량과 기술 시너지를 강화한다는 취지다.
BWXT 캐나다는 70년 이상 원전 기기 제조·엔지니어링 경험을 보유한 기업이다. 북미를 비롯한 세계 원자력발전소에 325개 이상의 증기발생기와 주요 원자로 부품을 공급해 왔다. 원전 수명 연장과 차세대 SMR, 대형·첨단 원자로 분야에서도 사업을 펼치고 있다.
세아베스틸은 미국기계기술자협회(ASME)와 전력산업기술기준(KEPIC) 인증 등을 기반으로 사용후핵연료 운반·저장 용기 사업을 확대해 왔다. 지난해 1월 국내 최초로 북미 시장에 해당 용기 8기를 공급했으며, 같은 해 11월 한국수력원자력으로부터 수주한 사용후핵연료 운반 용기 'KN-18' 4기의 납품을 완료했다.
이번 협약을 계기로 기존 용기 제작 사업에서 SMR와 대형 원자로용 핵심 부품 제조까지 사업 포트폴리오를 확장할 방침이다.
세아베스틸 관계자는 "BWXT 캐나다와의 신뢰를 토대로 글로벌 원전 제조 시장에서 성장 동력을 강화할 것"이라며 "특수강 소재부터 대형 원자로 부품까지 아우르는 토탈 원전 솔루션 제공업체로서 글로벌 입지를 높이겠다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com