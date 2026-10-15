한패스, 외국인 생활·금융 '슈퍼앱'으로 개편…"교통·구인구직 확대"

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송금·카드·대출에 교통·쇼핑 등 생활서비스 연계

20여개 언어 지원…내국인 외환 서비스도 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 외국인 금융 플랫폼 기업 한패스가 모바일 서비스를 개편하고 해외송금 중심의 사업 영역을 교통과 구인구직, 쇼핑 등 생활 서비스로 확대한다.

15일 한패스에 따르면 회사는 이번 개편을 통해 금융과 생활 밀착형 서비스를 결합한 외국인 대상 '슈퍼앱'으로 서비스 영역을 확장한다.

금융 부문에서는 기존 해외송금과 국내송금을 비롯해 모바일 월렛과 한패스 카드 서비스를 제공한다. 계열사 및 금융회사와의 협력을 통해 국내 체류 외국인을 대상으로 한 신용대출 등 금융 서비스도 확대할 계획이다.

한패스가 개편한 외국인 대상 생활·금융 통합 서비스 앱 화면. [사진=한패스]

생활 서비스에는 택시 호출과 시외버스·KTX 예매, 교통카드 충전 등 이동 관련 기능을 비롯해 외국인 대상 구인구직 서비스와 식자재 쇼핑 서비스를 포함한다.

구인구직 서비스는 국내 체류 외국인과 기업을 연결하고 식자재 쇼핑 서비스에서는 이용자가 모국 식자재 등을 구매할 수 있도록 했다.

한패스는 금융과 생활 관련 서비스를 20여개 언어로 지원한다. 회사는 국내 체류 외국인의 언어 장벽을 낮추고 하나의 앱에서 금융·생활 서비스를 이용할 수 있도록 서비스 구성을 확대한다는 계획이다.

한패스는 기존 해외송금 서비스에서 확보한 외국인 이용자 기반을 생활 서비스로 연결해 플랫폼 사업 범위를 넓힐 방침이다. 회사 측은 현재 국내 체류 외국인 3명 중 1명이 한패스를 이용하고 있다고 설명했다.

향후 스테이블코인 도입 환경에 대응한 서비스와 내국인을 대상으로 한 외환 관련 서비스도 준비할 예정이다. 외국인 대상 생활 서비스 역시 단계적으로 추가한다는 계획이다.

이번 프로젝트를 총괄한 임상택 최고전략책임자(CSO)는 "이번 앱 개편은 해외송금 중심으로 성장해 온 한패스가 한국에 거주하는 외국인의 생활 전반을 지원하는 '외국인 필수 슈퍼앱'으로서의 정체성을 명확히 하는 계기가 될 것"이라며 "향후 스테이블코인 도입 대응과 내·외국인을 아우르는 외환 전문 서비스 고도화를 통해 금융과 생활 영역 모두에서 끊임없이 혁신하는 글로벌 종합 외환 플랫폼으로 진화해 나가겠다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com