[MLB] 다저스, 밀워키에 충격의 3연패...멀어진 'WS 3연패'

스넬 피홈런 3개...다저스, NLCS 3차전에서 2-6 완패

밀워키, 44년 만의 월드시리즈 진출까지 1승 남겨둬

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 월드시리즈 3연패를 노리던 로스앤젤레스 다저스가 안방에서 충격의 3연패를 당하며 벼랑 끝에 몰렸다. 반면 밀워키 브루어스는 44년 만의 월드시리즈 진출에 단 1승만을 남겨두게 됐다.

다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 포스트시즌 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS·7전 4승제) 3차전 밀워키와의 홈경기에서 2-6으로 역전패했다.

원정 1·2차전을 모두 내준 다저스는 홈 3차전마저 빼앗기며 시리즈 전적 3패로 벼랑 끝에 섰다. 반면 메이저리그 전체 최고 승률팀 밀워키는 지난해 NLCS에서 다저스에 당했던 4전 전패의 수모를 완벽히 갚아내며 1982년 이후 44년 만이자 통산 두 번째 월드시리즈 진출을 눈앞에 뒀다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=제이크 바우어스가 15일(한국시간) MLB 포스트시즌 NLCS 3차전 다저스와의 원정 경기 7회초 역전 투런 홈런을 때리고 홈으로 돌아오며 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.10.15 psoq1337@newspim.com

기선제압은 밀워키가 했다. 1회초 선두타자 잭슨 추리오가 다저스 선발 블레이크 스넬의 초구 시속 97.6마일(약 157.1km) 패스트볼을 받아쳐 오른쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다.

이후 경기는 스넬과 밀워키 선발 로버트 개서의 팽팽한 투수전으로 흘렀다. 개서가 5이닝 3피안타 무실점 쾌투를 펼친 가운데, 스넬 역시 1회 피홈런 이후 6회까지 14타자 연속 아웃을 잡으며 강력한 투구를 이어갔다.

다저스는 0-1로 뒤진 6회말 반격의 물꼬를 텄다. 밀워키 구원진 애브너 유리베의 제구 난조를 이용해 테오스카 에르난데스, 카일 터커, 6번 타자로 전격 배치된 오타니 쇼헤이가 연속 볼넷을 골라내 만루 찬스를 만들었다. 이어 타율 0.043으로 고전하던 윌 스미스가 중전 2타점 역전 2루타를 터뜨려 2-1로 승부를 뒤집었다. 하지만 이어진 1사 2·3루 추가 득점 기회에서 키케 에르난데스와 토미 에드먼이 연속 삼진으로 물러났다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오타니 쇼헤이가 15일(한국시간) MLB 포스트시즌 NLCS 3차전 밀워키와의 홈 경기 중 더그아웃에서 팀의 패배를 지켜보고 있다. 2026.10.15 psoq1337@newspim.com

승부는 7회초에 갈렸다. 다저스 벤치는 스넬을 그대로 마운드에 올렸으나 이 선택이 패착이 됐다. 스넬은 선두타자 앤드류 본에게 볼넷을 허용했고 후속 제이크 바우어스와 무려 11구까지 가는 혈투를 벌인 끝에 우월 역전 투런 홈런을 얻어맞았다. 여운이 가시기도 전에 개럿 미첼에게 우중간 담장을 넘기는 백투백 홈런까지 내주며 무너졌다.

밀워키는 8회초 사사키 로키의 폭투와 9회초 조이 오티스의 적시타를 더해 6-2로 승부에 쐐기를 박았다. 6회말 구원 등판한 DL 홀이 2.1이닝을 무실점으로 틀어막았고, 마무리 트레버 메길이 남은 아웃카운트를 잡으며 승리를 지켜냈다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오타니 쇼헤이가 15일(한국시간) MLB 포스트시즌 NLCS 3차전 밀워키와의 홈 경기 6회말 볼넷을 얻어낸 뒤 반응하고 있다. 2026.10.15 psoq1337@newspim.com

스넬은 6이닝 4피안타(3피홈런) 9탈삼진 4실점으로 패전투수가 됐다. 6번 타자로 나선 오타니는 중전 안타와 볼넷, 사구를 기록하며 3차례 출루에 성공했지만 팀 패배를 막지 못했다.

두 팀의 NLCS 4차전은 16일 같은 장소에서 열린다. 다저스는 타일러 글래스노우를 밀워키는 불펜데이를 예고했다.

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