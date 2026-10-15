FIFA, 트럼프가 논란 일으킨 '출전 정지 유예' 금지 추진

AI 핵심 요약beta
- FIFA는 15일 퇴장 징계 유예를 금지하는 규정 개정안을 상정했다.
- 발로건은 7월 퇴장 후 징계 유예로 16강전에 출전했다.
- 트럼프 외압 의혹에 축구계는 관련 문서 공개를 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵에서 불거진 폴라린 발로건(미국)의 '출전 정지 유예' 논란 재발을 막기 위해 규정 개정에 착수했다.
ESPN과 BBC 등 주요 외신에 따르면 FIFA는 15일(현지시간) 스위스 취리히에서 열리는 평의회 회의에서 퇴장에 따른 출전 정지 징계의 유예를 금지하는 징계 규정 개정안을 안건으로 상정했다.
논란은 지난 7월 북중미 월드컵 32강전에서 시작됐다. 미국 공격수 발로건은 보스니아 헤르체고비나전에서 상대 선수의 발목을 밟아 퇴장당했다. 퇴장에 따른 1경기 자동 출전 정지 부과가 원칙이었지만, FIFA는 이례적으로 징계를 12개월간 유예했다.
이 과정에서 정치적 외압 의혹이 터졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 징계 재검토를 요청한 사실이 드러나 파문이 일었다. 징계를 유예받은 발로건은 벨기에와의 16강전에 출전했으나 팀의 1-4 패배를 막지 못했다. 승패와 별개로 징계 결정의 독립성과 투명성을 둘러싼 비판이 거세게 일었다.
FIFA는 이번 평의회를 통해 징계 유예 불가 대상에 퇴장으로 인한 1경기 자동 출전 정지를 명확히 포함할 방침이다. 다만 규정 개정만으로 논란이 일단락될지는 미지수다. ESPN은 데비 휴잇 잉글랜드축구협회(FA) 회장을 비롯한 축구계 인사들이 인판티노 회장에게 서한을 보내 관련 문서 공개와 구체적인 경위 규명을 요구하고 있다고 전했다.
psoq1337@newspim.com