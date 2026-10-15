[2026 국감] 최인호 HUG 사장 "전세사기 예방·금융지원 강화, 주거안전망 구축"

AI 핵심 요약beta
- 최인호 HUG 사장은 15일 전세사기 예방 강화를 강조했다.
- 전월세 안심신탁과 사전심사로 임차인 피해를 예방했다.
- 주택사업 공적보증을 연간 100조원 규모로 공급했다.
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 전세사기 예방과 주택공급 금융지원을 강화해 국민이 체감할 수 있는 주거안전망을 구축하겠다고 강조했다.
15일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 최 사장은 "국민이 체감할 수 있는 주거안전망을 촘촘하게 구축하겠다"며 이같이 말했다.
최 사장은 "먼저 임차인의 보증금을 공적기구가 관리하는 전월세 안심신탁 사업을 추진해 임차인에게는 불안 없는 전세주거를, 임대인에게는 안정적인 임대 운영을 지원하겠다"며 "전월세 시장의 신뢰를 회복하고 불안을 해소하겠다"고 말했다.
이어 "주택공급 펀드 조성을 통해 지속가능한 주거안전망을 구축하겠다"며 "전세보증 가입과 반환 가능 여부를 미리 확인하는 사전심사 제도를 도입하고 안심전세 서비스를 고도화해 계약 단계부터 전세 피해 예방을 지원하겠다"고 덧붙였다. 특히 든든전세주택를 통한 공급 확대에도 힘쓰겠다고 했다.
주택공급 확대를 위한 금융지원도 강화할 계획이다. 최 사장은 "정부의 주택공급 정책에 발맞춰 주택사업 공적보증을 연간 100조원 규모로 충실히 공급하겠다"며 "자금조달이 어려운 중소건설사와 미분양 주택사업자에 유동성을 지원하겠다"고 말했다.
이어 "수도권 주택의 신속한 공급을 위해 비아파트 사업자에 대한 건설금융 지원도 강화하겠다"고 덧붙였다.
고객 서비스와 데이터 활용도 확대하겠다고 했다. 최 사장은 "국민께 더 친절하고 정확한 도움을 드리고자 직접 현장을 방문하고 고객과 소통하고 있다"며 "전 직원이 친절하고 청렴한 HUG를 만들도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
이어 "빌라 적정시세 제공과 저위험 매물 인증 등 고가치 뉴데이터 서비스를 확대하겠다"며 "AI를 활용한 3단 심사로 서비스 이용 편의도 더욱 높이겠다"고 말했다.
min72@newspim.com