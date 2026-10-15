주호영 "김지용, 정치적 중립성 증명 실패…민주당은 충성심 부족 따져"

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"초대 중수청장으로서 독립성 지킬 강단·기개 보여주지 못해"

"與 내부 반발은 李대통령 레임덕 징후…청문보고서 무기명 투표해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 주호영 국민의힘 의원은 15일 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회와 관련해 "정치적 중립성과 공정성, 독립성을 증명하지 못했다"며 "초대 중수청장으로서 권력으로부터 독립을 지키고 공정하게 하겠다는 강단이나 기개를 보여주는 데는 실패했다"고 평가했다.

국회 행정안전위원회 소속인 주 의원은 이날 KBS 1라디오 '전격시사'에 출연해 전날 열린 김 후보자 인사청문회에 대해 "인품은 어느 정도 무난하고 부동산 투기나 병역, 위장전입, 논문 표절 등 윤리적인 문제는 별로 찾을 수 없었다"면서도 이같이 밝혔다.

주 의원은 "변호사 시절 수입 내역이 공개되지 않아 전관예우가 있었는지, 과도한 변호사 비용을 받았는지 등은 검증 불능 부분으로 남아 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 국회 국방위원회 소속 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌DB]

특히 김 후보자를 향한 더불어민주당 의원들의 공세에 대해서는 정치적 충성심을 검증하려는 모습이었다고 비판했다.

그는 "보통 대통령이 지명하면 여당은 부족하더라도 감싸는데 이번에는 여당 내에서 공격이 많았다"며 "그 공격이 민주당에서는 충성심 부족한 것 아니냐는 식으로 읽힌다"고 주장했다.

이어 "원래 권력자들이 수사기관장을 고를 때는 자기 편을 들 사람을 고르는 것"이라며 "저희들로서는 기대가 별로 없다"고 말했다.

주 의원은 김 후보자가 과거 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 사건과 정진웅 검사의 독직폭행 사건 기소 등에 대해 답변한 것을 두고도 "벌써부터 권력에 기는구나 이런 인상을 받았다"고 지적했다.

그는 "소신 있고 강단 있는 검사라면 그때 결정 자체가 옳았어야 한다"며 "과거를 성찰한 토대 위에서 앞으로는 그런 잘못을 하지 않겠다는 다짐이라기보다는 민주당의 비위를 맞춰주는 답변을 한 것"이라고 평가했다.

민주당 내에서 김 후보자에 대한 반대 목소리가 나오는 상황을 두고는 이재명 대통령의 국정 장악력이 약화한 징후라는 주장도 내놨다.

주 의원은 정점식 국민의힘 원내대표가 김 후보자를 둘러싼 여권 내 갈등을 친명·반명 간 권력 다툼이자 대통령 레임덕으로 평가한 데 대해 "저도 같다"며 "정 원내대표와 똑같은 인식을 공유하고 있다"고 밝혔다.

이어 추미애 경기지사와 임은정 광주지방중수청장 등의 공개 비판을 거론하며 "대통령이 레임덕이라고 생각하지 않으면 있을 수 없는 행동들"이라고 주장했다.

중수청 내부 갈등에 대해서도 "중수청 1호 사건이 무슨 거악이나 중대 부패에 대한 수사가 아니라 내부적으로 지휘부의 일원인 임은정 광주지방중수청장을 감찰하는 것"이라며 "이미 부하로부터 농락을 당한 지휘관이 어떻게 제대로 할 수 있겠는가"라고 반문했다.

김 후보자 인사청문경과보고서 채택과 관련해서는 무기명 비밀투표 필요성을 강조했다.

주 의원은 "국민의힘 의원들 사이에서는 중립성과 독립성을 지키기에는 많이 부족하고, 당장 부하로부터 공격을 받고 있어 제대로 수행하기 어렵다는 입장을 다수 가지고 있다"고 전했다.

그러면서 "인사청문 보고서도 사실은 그 사람에 대해서 인정한다, 적격이다 아니다를 판단하기 때문에 무기명 비밀투표로 하는 것이 맞다"며 "그래야 민주당에서 반대 의견을 가진 사람들이 소신껏 투표할 수 있다"고 말했다.

중수청 출범 준비가 부실했다는 지적도 이어갔다. 주 의원은 "청사와 인원도 제대로 갖추지 못하고 청장도 없는 채로 출발했다"며 "이런 지연이나 부족 자체가 민주당의 책임이고 대통령의 책임"이라고 주장했다.

이어 "빨리 채워졌으면 좋겠지만 민주당이 만든 이런 잘못을 우리가 덮어주기 위해 검증도 제대로 하지 않은 채 바로 임명하는 것이 맞다고 할 수는 없다"고 강조했다.

oneway@newspim.com