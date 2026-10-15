식약처, 사진 넣으면 차단 성분 확인…'웹앱' 대국민 평가 실시

국민 1000명 대상…정확도 등 점검

"해외직구 식품 안전하게 선택하도록"



[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 제품 사진을 올리면 해당 제품의 국내 반입차단 대상 여부와 포함된 위해 성분을 확인할 수 있는 '해외직구 식품 올바로 웹앱' 개시에 앞서 국민을 대상으로 평가를 실시한다.

식품의약품안전처는 오는 21일까지 공공분야 인공지능 전환(AX)을 위한 과학기술정보통신부 '공공 AX 프로젝트' 사업의 일환으로 개발 중인 '해외직구 식품 올바로 웹앱'의 본격적인 서비스 개시에 앞서 대국민 사용자 테스트(국민참여 이벤트)를 진행한다고 15일 밝혔다.

해외직구 식품 올바로 웹앱 서비스 개요 [자료-식품의약품안전처]

'해외직구 식품 올바로'는 소비자가 해외직구 식품을 구매할 때 필요한 안전정보를 제공하는 누리집이다. 기존에는 해외직구 식품의 위해 여부를 확인하려면 누리집에 접속해 제품명이나 성분명을 직접 입력하고 국내 반입차단 원료·성분 등에 해당하는지 일일이 확인해야 했다.

개발 중인 '해외직구 식품 올바로 웹앱'에는 AI 기술을 적용해 제품 사진을 올리면 해당 제품의 국내 반입차단 대상 여부와 포함된 위해 성분을 확인할 수 있는 기능이 도입된다. 제품 판매 경로(URL)를 입력해 위해식품 여부를 확인하는 기능도 제공한다. 이를 통해 국민이 해외직구 식품의 안전정보를 보다 쉽고 편리하게 확인하고 안전한 구매를 할 수 있도록 지원할 것으로 기대된다.

이번 사용자 테스트는 정식 서비스 개시에 앞서 AI의 위해식품 판별 정확도와 시스템 안정성을 점검하기 위해 마련됐다. 실제 사용자의 의견을 수렴해 서비스 완성도를 높일 예정이다.

테스트 기간에는 국민 1000명을 대상으로 서비스 품질에 대한 의견을 수렴하는 설문조사 이벤트도 진행한다. 참여자는 웹앱을 직접 이용한 후 간단한 설문을 작성해 제출하면 되며 참여자에게는 추첨 등을 통해 소정의 상품을 지급할 예정이다.

정부는 설문조사 결과와 국민의 개선 의견을 면밀히 분석해 AI의 판별 정확도와 사용 편의성을 높이는 등 서비스 품질을 지속적으로 개선할 계획이다. 이를 바탕으로 웹앱을 고도화해 오는 11월 하순부터 정식 서비스를 차질 없이 제공할 예정이다.

한운섭 식약처 수입식품안전정책국장은 "해외직구 식품 올바로 웹앱은 급증하는 해외직구 이용 수요에 맞춰 국민이 보다 편리하고 안전하게 식품을 선택할 수 있도록 마련한 서비스"라며 "국민 여러분의 소중한 의견을 적극 반영해 더욱 정확하고 완성도 높은 서비스를 선보이겠다"고 전했다.

sdk1991@newspim.com