SKT, 장애청소년 110명 참여 '2026 행복 AI 챌린지' 개최

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 15일 장애청소년 대상 AI 챌린지를 개최했다
- 장애청소년 110명과 교사 44명이 AI 문제해결 역량을 겨뤘다
- 충주성심학교 등 참가 학생들이 정부 부처 장관상을 수상했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
과기정통부·교육부·복지부 장관상 등 시상
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = SK텔레콤은 장애청소년들이 인공지능(AI)을 활용해 창의력과 문제해결 역량을 겨루는 '2026 행복 AI 챌린지'를 개최했다고 15일 밝혔다.
이번 대회는 지난 14일부터 15일까지 경기도 이천 SK텔레콤 인재개발원에서 '생각을 잇고 미래를 만나다'를 주제로 열렸다. 장애청소년 110명과 지도교사 44명이 참여했다.
SK텔레콤은 1999년 정보검색대회를 시작으로 장애청소년의 디지털 역량 강화를 지원해 왔다. 올해는 27회째를 맞아 기존 '행복 AI 코딩챌린지'에서 '행복 AI 챌린지'로 대회명을 변경하고, AI를 활용한 창의적 문제해결에 중점을 뒀다.
대회 첫날인 14일 참가자들은 2인 1팀으로 AI 윤리 퀴즈, 로봇 이동 경로 찾기, 문화유산 정보 찾기, QR코드 암호 찾기 등의 과제를 수행했다. SK텔레콤의 AI 서비스 '에이닷(A.)' 등을 활용해 포스터와 영상을 제작하며 AI 활용 역량을 겨루기도 했다.
증강현실(AR) 레이싱과 드론 시뮬레이션, 레고 로봇 코딩 등 첨단 디지털 기술을 체험하는 프로그램도 진행됐다.
대회 결과 충주성심학교 김윤규·이은희 학생이 과학기술정보통신부 장관상, 영주제일고등학교 전준언·정용수 학생이 교육부 장관상, 전북푸른학교 윤현·이다빈 학생이 보건복지부 장관상을 각각 수상했다.
SK텔레콤은 2019년부터 전국 570여 개 학교에서 코딩과 AI 교육을 제공하는 '행복AI코딩스쿨'을 운영하고 있다. 지난 9월에는 전년도 대회 수상자들을 초청해 AI 기술을 체험하고 미래 진로를 탐색하는 프로그램도 마련했다.
엄종환 SK텔레콤 지속가능경영실장은 "이번 대회는 장애청소년들이 AI를 활용해 자신의 생각을 표현하고 문제를 해결했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 AI 기술을 통해 디지털 격차를 줄이고 더 많은 성장의 기회를 제공할 것"이라고 말했다.
flurry327@newspim.com