대전 동구의회, 'AI 활용' 복지·청소년 정책 연구 본격화

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구의회가 17일 AI 활용 정책연구에 착수했다
- 복지사각지대 해소와 청소년 AI 역량 강화에 나섰다
- 의회는 연구성과를 실제 정책·제도 개선으로 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 동구의회가 인공지능(AI)을 활용한 복지사각지대 해소와 청소년·청년의 AI 활용 역량 강화를 위한 정책 연구에 본격 착수했다.
동구의회는 17일 '의원연구단체 연구용역 착수보고회'를 열고 올해 운영하는 2개 의원연구단체의 연구 방향과 주요 과제, 추진 일정 등을 논의했다고 밝혔다.
올해 구의회에서는 '동구 복지이음 연구모임'과 '동구 청소년 AI 역량 강화 연구모임'이 활동한다. 이날 보고회에는 각 연구단체 소속 의원과 연구용역 수행기관 관계자 등이 참석했다.
'동구 복지이음 연구모임'은 AI를 활용해 위기가구를 선제적으로 발굴하고 복지사각지대를 줄이는 방안을 연구한다. 이를 바탕으로 동구 지역 특성에 맞는 복지·통합지원체계 구축을 위한 정책 방안도 검토할 예정이다.
연구모임은 김영희 의원이 대표를 맡고 강정규·성용순·우선제·박욱범 의원이 참여한다.
'동구 청소년 AI 역량 강화 연구모임'은 지역 청소년과 청년을 대상으로 AI 활용 격차의 실태와 원인을 분석한다. 또한 AI 활용 기회를 확대하고 지속 가능한 AI 교육을 지원할 수 있는 정책 마련에 나선다.
김은지 의원이 대표를 맡고 정용·이지현·백승자·도영태 의원이 함께한다.
성용순 의장은 "의원연구단체 활동은 지역의 다양한 현안을 보다 깊이 이해하고 새로운 정책 방향을 모색하는 데 의미가 있다"며 "연구 성과가 실제 정책과 제도 개선으로 이어질 수 있도록 의회에서도 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com