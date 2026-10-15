삼성전자, 서울 디자인 위크 참가...OLED TV 전시

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 14일 서울디자인위크에서 가전 영감 작품 전시를 선보였다
- 이탈리아 신진 아티스트 14팀이 삼성 제품 기반 작품을 완성했다
- 전시는 OLED TV 14대에 작품과 맞춤형 프레임을 함께 구성했다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 삼성 가전 제품에서 영감을 받아 완성한 디자인 작품들로 구성된 전시를 선보인다.
삼성전자가 14일부터 25일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 '서울 디자인 위크 2026'에 참가해 'Design is an Act of Love(디자인은 사랑의 표현)' 전시를 선보인다.
이번 전시는 지난 9월 '디자인 마이애미 서울 2026'부터 이어진 콘셉트를 유지한다. 이탈리아 신진 아티스트 14팀이 삼성전자 제품에서 영감을 받아 완성한 작품을 통해 회사의 디자인 비전을 소개한다.
아티스트들의 작품은 14대의 OLED TV(모델명: SH95) 화면에 담는다. 각 작품마다 색감과 분위기를 고려한 커스텀 프레임을 적용해 화면과 프레임이 조화를 이루도록 구성했다.
참여 아티스트들은 뮤직 스튜디오 5, 비스포크 AI 패밀리허브, 갤럭시 Z 폴드8 등 삼성전자의 모바일·가전·TV 제품 14개에서 각자의 경험과 상상력을 더해 작품을 완성했다. 이 과정에서 인공지능(AI)는 아티스트의 아이디어를 구체화하고 표현의 범위를 넓히는 도구로 활용됐다.
전시에 활용된 SH95는 벽에 걸린 액자를 연상시키는 '플로트 레이어 디자인'이 특징이다. 같은 TV가 서로 다른 작품과 프레임을 만나 다채롭게 표현되는 모습을 통해 인간의 다양성과 개성을 담아낸다.
마우로 포르치니 삼성전자 DX부문 최고디자인책임자 사장은 "다양한 창작자의 시선을 통해 익숙한 제품이 각자의 개성과 관점, 나아가 삶의 방식을 담은 새로운 표현으로 거듭난다"며 "이번 전시는 디자인을 통해 기술이 개인의 일상에 밀접하게 연결되는 모습을 보여주는 계기가 될 것"이라고 말했다.
한편 포르치니 사장은 오는 18일 서울 디자인 위크 컨퍼런스에서 '이탈리아 디자인 vs K-디자인'을 주제로 강연한다.
raul1649@newspim.com