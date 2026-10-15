밸로프, 아티스트 승규와 협업…신곡 'Unity' 수록

AI 핵심 요약beta
- 밸로프는 15일 아티스트 승규와 협업곡을 공개했다
- 신곡 ‘Unity’는 알투비트와 클럽엠스타에 동시 수록됐다
- 밸로프는 게임을 음악 소통 플랫폼으로 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임 퍼블리싱 플랫폼 기업 밸로프는 DJ·프로듀서·싱어송라이터로 활동 중인 아티스트 SEUNGKYU(승규)와 협업해 최신 발매곡 'Unity (Ft. Yuri)'를 자사 서비스 게임에 선보인다고 15일 밝혔다.
이번 신곡은 밸로프가 서비스하는 PC 온라인 리듬 액션 게임 '알투비트(R2Beat)'와 댄스 리듬 게임 '클럽엠스타(Club Mstar)'에 동시 수록된다. 이용자들은 두 게임에서 승규의 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM) 사운드에 맞춰 게임을 즐길 수 있다.
밸로프는 그동안 다양한 분야의 아티스트와 음악 콘텐츠 협업을 진행해 왔다. 앞으로도 협력 대상을 확대해 게임 이용자에게 새로운 음원을 제공하고, 아티스트가 자신의 음악을 알릴 수 있는 채널로 게임 플랫폼을 활용할 계획이다.
회사는 이를 통해 게임을 단순한 플레이 공간에서 아티스트와 이용자가 음악으로 소통하는 문화적 플랫폼으로 발전시킨다는 방침이다.
밸로프 관계자는 "다재다능한 아티스트 SEUNGKYU(승규)님과의 협업을 통해 알투비트와 엠스타 유저분들께 신선한 즐거움을 선사할 수 있게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 뛰어난 아티스트들과의 협력을 확대하여 유저들에게는 풍성한 음악적 경험을 제공하고, 아티스트에게는 음악을 알릴 수 있는 적극적인 창구 역할을 다하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com