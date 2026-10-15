넥스트증권, 신논현 거점 오피스 오픈…기술 인재와 협업 기반 강화

선택적 근로시간제 기반 유연근무제·원격근무도 운영

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 넥스트증권은 15일 신논현 거점 오피스를 열고 선택적 근로시간제를 기반으로 한 유연근무제를 확대하는 등 구성원이 시간과 장소에 구애받지 않고 몰입할 수 있는 근무환경 구축에 나선다고 밝혔다.

넥스트증권에 따르면 신논현 오피스는 새로운 금융 서비스를 설계하고 개발하는 일부 프로덕트 및 기술 조직 구성원들을 위한 업무 거점으로, 기술 인재와의 접점을 넓히고 다양한 외부 파트너와의 협업을 강화하기 위해 마련됐다.

회사는 관련 직군 간 긴밀한 협업을 바탕으로 새로운 아이디어를 빠르게 실행하고 서비스로 구현할 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다.

넥스트증권 로고. [사진=넥스트증권]

넥스트증권은 기존 오피스와 신논현 오피스 간 원활한 협업을 위해 정기적인 교류와 협업 기회를 마련하고, 조직 간의 소통과 네트워크를 지속적으로 강화할 예정이다. 이를 통해 업무 공간이 분리되더라도 조직 간 연결성을 유지하고, 사업 및 조직의 성장에 맞추어 효율적인 협업 환경을 구축해 나간다는 구상이다.

근무제도 측면에서도 유연성을 확대했다. 넥스트증권은 월 단위로 정해진 총 근로시간을 충족하는 범위에서 구성원이 업무 일정과 개인 상황에 맞춰 근무시간을 자율적으로 조정할 수 있는 선택적 근로시간제를 기반으로 한 유연근무제를 운영한다.

오전 10시부터 오후 3시까지의 코어타임을 제외하면 출퇴근 시간을 자유롭게 조정할 수 있어, 업무량과 일정에 따라 효율적으로 근무시간을 활용할 수 있다. 이와 함께 주 1회 원격근무를 통해 업무 특성과 상황에 따라 근무 장소도 유연하게 선택할 수 있다.

넥스트증권은 이 같은 업무 공간과 근무제도의 변화를 통해 획일적인 근무 방식에서 벗어나 구성원이 각자의 업무 특성에 맞는 환경에서 역량을 발휘할 수 있도록 지원하고 있다. 자율적인 근무환경을 바탕으로 업무 몰입도를 높이는 동시에, 책임과 상호 신뢰에 기반한 조직문화를 구축한다는 취지다.

넥스트증권 관계자는 "신논현 오피스는 기술·제품 인재와 다양한 파트너들이 보다 가까이에서 협업하며 새로운 금융 서비스를 만들어가기 위한 업무 거점"이라며 "앞으로도 구성원들이 각자의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 업무 공간과 근무제도를 지속적으로 개선해 유연하고 몰입도 높은 조직문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편 넥스트증권은 자기개발 지원, 복지카드, 단체보험, 건강검진, 특별휴가 등 구성원의 성장과 일과 생활의 균형을 지원하는 다양한 복리후생 제도를 운영하고 있다. 회사는 우수 인재가 장기적으로 성장하고 몰입할 수 있는 근무환경과 조직문화를 지속적으로 강화할 계획이다.

rkgml925@newspim.com