제놀루션, OECD 후원 심포지엄서 dsRNA 상업화 전략 발표

AI 핵심 요약beta
- 제놀루션은 14일 OECD 지원 심포지엄에서 dsRNA 상용화 전략을 발표했다.
- 김민이 공동대표는 대량생산 공정과 제품 개발, 규제 대응 경험을 공유했다.
- 글로벌 전문가들과 제조 효율화와 투자, RNAi 농약 시장 전망을 논의했다.
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RNAi 농약 제조공정·규제 대응·사업화 방안 공유
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 그린바이오 전문기업 제놀루션이 경제협력개발기구(OECD) 지원 국제 심포지엄에서 이중가닥 리보핵산(dsRNA)의 대량생산과 상업화 전략을 발표했다.
15일 제놀루션에 따르면 김민이 공동대표는 전날 '지속가능한 농업을 위한 RNA 간섭(RNAi) 기반 농약 심포지엄(RNAi-based pesticides in sustainable agriculture)'에 연사와 패널로 참석했다.
김 대표는 '산업 관점과 상업화(Industry perspectives and commercialisation)' 세션에서 'dsRNA 대량생산에서 상업용 제품화까지(From dsRNA manufacturing to commercial product)'를 주제로 강연했다.
dsRNA는 RNAi 기반 작물보호제의 핵심 원료로 활용된다. 김 대표는 이번 강연에서 dsRNA 제조공정과 제품 개발 방향, 규제 탐색 과정 등을 소개했다. 연구 단계의 기술을 상업용 제품으로 전환하는 과정에서 필요한 대량생산 공정과 제품화 경험도 공유했다.
발표 이후에는 라이브 패널 토론에 참여해 글로벌 산업 및 규제 전문가들과 상업화 준비 과정과 제조공정 효율화, 투자 유치, 글로벌 규제 동향, RNAi 기반 농약의 시장 전망 등을 논의했다.
제놀루션 관계자는 "최근 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 컨소시엄 회의에 참석하며 글로벌 파트너십을 성공적으로 강화한 데 이어, 이번 OECD 후원 국제 행사에서도 당사의 글로벌 톱티어급 dsRNA 대량생산 플랫폼 역량을 국제 무대에 널리 알릴 수 있게 됐다"며 "차별화된 기술력을 바탕으로 성공적인 상업용 제품화를 이뤄내 차세대 농약 시장을 선도해 나갈 것"이라고 강조했다.
이번 심포지엄은 지난 13~14일 온라인으로 열렸다. 호주 찰스 스터트 대학교(Charles Sturt University)가 퀸즐랜드 대학교(University of Queensland), 호주 연방과학산업연구기구(CSIRO)와 협력해 주관했다. 행사는 OECD의 '공동 연구 프로그램(Co-operative Research Programme)' 지원을 받아 진행됐으며 과학·규제·정책·산업 분야 전문가들이 RNAi 기반 농약의 연구와 상업화 방안 등을 논의했다.
winter1004@newspim.com