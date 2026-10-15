빗썸 OK캐쉬백과 맞손..."캐쉬백 모으면 비트코인 더블적립"

AI 핵심 요약beta
- 빗썸은 15일 OK캐쉬백과 제휴해 비트코인 자동적립을 시작했다
- 이용자는 포인트 적립과 동시에 비트코인을 별도 거래 없이 모을 수 있다
- 신규 회원은 조건 충족 시 최대 9만원 상당 혜택을 받을 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 빗썸은 OK캐쉬백과 제휴해 일상 소비 시 비트코인을 자동으로 적립하는 서비스를 시작했다고 15일 밝혔다.
이용자가 OK캐쉬백 가맹점과 앱에서 포인트를 적립하면 연동해 비트코인이 함께 쌓인다. 별도의 매수 주문이나 추가 입금 없이 기존 결제 흐름 그대로 암호화폐를 모을 수 있다.
기존 빗썸 회원은 OK캐쉬백 50포인트 적립 시 비트코인 50원 상당이 함께 적립되는 '더블적립' 방식이 적용된다. 일 한도는 100원, 월 최대 3000원이다.
신규 회원에게는 더 큰 혜택이 주어진다. 50포인트 적립 시 비트코인이 100배로 적립되며, 일 최대 1만 원, 월 최대 5만 원까지 적립할 수 있다. 제휴 동의 후 빗썸에서 1회 이상 거래를 완료하면 OK캐쉬백 2만 포인트가 추가로 지급된다. 투자지원금 2만 원을 포함하면 최대 9만 원 상당의 혜택을 받을 수 있다.
비트코인 적립은 OK캐쉬백 앱 포인트 적립 활동뿐 아니라 제휴 신용카드, 오키카드 사용, 식사·커피·주유·영화 관람 등 일상생활 전반에서 포인트 적립 시 동시에 적용된다.
romeok@newspim.com