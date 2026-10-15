SSG닷컴, 쓱7클럽 티빙형 가입자 3배…유료 구독 유지율 92%

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴은 15일 쓱7클럽 티빙형 가입자가 3배 늘었다고 밝혔다
- 유료 구독 유지율은 92%로 장보기 적립과 콘텐츠 혜택을 제공했다
- SSG닷컴은 21일까지 할인 쿠폰과 특가 상품 행사를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
21일까지 할인 혜택 제공
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴은 지난달 멤버십 '쓱7클럽' 티빙형 전체 가입자 수가 출시 첫 달인 지난 3월 대비 3배로 늘었다고 15일 밝혔다.
유료 구독 유지율은 92%를 기록했다. 쓱7클럽 티빙형은 월 3900원에 장보기 결제 금액의 7%를 적립받고 티빙 콘텐츠를 이용할 수 있는 멤버십이다.
SSG닷컴은 장보기 적립과 콘텐츠 이용 혜택을 함께 제공하는 점이 가입자 증가와 구독 유지에 영향을 미친 것으로 분석했다.
티빙형 회원은 이달 개막한 프로농구 정규리그와 프로야구 포스트시즌 경기를 시청할 수 있다. 티빙 오리지널 콘텐츠와 드라마, 예능도 이용할 수 있다.
SSG닷컴은 오는 21일까지 '쓱7클럽 위크'를 열고 멤버십 회원에게 7% 할인 장바구니 쿠폰 2장과 행사카드 7% 청구할인 혜택을 추가로 제공한다. 전용 특가 장보기 상품 약 200가지도 선보인다.
오는 29일까지 새로 가입하는 회원은 신세계푸드 바질모짜 치아바타 샌드위치, 코디 각휴지, CJ제일제당 맥스봉 치즈 가운데 한 가지를 700원에 살 수 있다. 2만원 이상 구매할 때 쓸 수 있는 무료배송 쿠폰도 지급한다.
kji01@newspim.com