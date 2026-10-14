李대통령 "해외에 숨는다고 피할 수 없다"…수조 원대 도박 총책 국내 송환

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 14일 사이버 도박사이트 일당 송환을 알렸다.
- UAE에서 검거된 총책급 3명 중 2명이 이날 국내로 송환됐다.
- 이 대통령은 범죄자 추적과 범죄수익 환수를 약속했다.
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범죄자 끝까지 추적해 국내 송환"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 14일 "해외에 숨는다고 법의 심판을 피할 수 없다"며 수조 원대 사이버 도박사이트를 운영한 일당의 국내 송환 소식을 알렸다.
이 대통령은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "제3국 여권으로 신분을 위장해 해외에서 호화 생활을 누리던 총책급 3명이 아랍에미리트(UAE)에서 검거됐다"며 이같이 썼다. 이 가운데 2명은 이날 국내로 우선 송환됐다.
이 대통령은 "초국가범죄 특별대응 태스크포스와 UAE 정부의 긴밀한 공조가 이뤄낸 성과"라며 "지난 7월에 이어 이번에도 적극 협조해 주신 UAE 정부에 깊이 감사드린다"고 밝혔다.
그러면서 "모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령께도 우리 국민을 대표해 감사의 마음을 전한다"고 덧붙였다.
이 대통령은 "범죄자가 해외에 숨어 있다고 처벌을 피할 수는 없다"며 "범죄자를 끝까지 추적해 국내로 송환하고, 범죄수익도 철저히 환수하겠다. 국경을 넘는 범죄에도 빈틈없이 대응해 국민의 일상을 지키겠다"고 약속했다.
pcjay@newspim.com