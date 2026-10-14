한·UAE 3조원대 도박사이트 현지 합동작전…총책급 3명 검거

AI 핵심 요약beta
- 한·UAE 당국은 14일 불법 도박사이트 총책급 3명을 검거했다
- 경찰은 부총책과 개발자를 국내 송환하고 총책도 송환할 계획이다
- 피의자들은 3조1000억원대 도박사이트 운영과 범죄수익 세탁 혐의를 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 총 3조1000억원 규모의 불법 도박사이트를 운영한 총책급 피의자 3명이 한국과 아랍에미리트(UAE) 당국의 합동작전으로 현지에서 검거됐다. 이 가운데 2명은 국내로 송환됐으며, 나머지 총책 1명도 UAE와 협의를 거쳐 송환할 예정이다.
범정부 합동 '초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)'는 불법 도박사이트 운영 총책과 부총책, 개발자를 UAE와 공조해 현지에서 검거했다고 14일 밝혔다. 경찰은 부총책 B씨와 개발자 C씨를 이날 인천국제공항을 통해 국내로 송환했다. 경찰은 이른 시일내 총책 A씨도 국내로 송환한다는 계획이다.
A씨와 B씨는 필리핀·말레이시아 등에서 2조6000억원 규모의 불법 도박사이트를 운영하고 대규모 범죄수익을 세탁한 혐의를 받고 있다. 이들은 2016년 해외로 도주한 뒤 수사당국의 추적을 피하기 위해 제3국 여권을 이용해 신분을 세탁하고, 말레이시아 등지에서 도피 생활을 이어온 것으로 파악됐다.
이들은 하위 조직을 말레이시아·필리핀 등에 두고 자신들은 UAE에 은신하면서 거주지를 수차례 옮겼다. 도피 중 국내 유명 인사들을 현지로 초청하거나 고급 식당과 유흥업소를 이용하고 고가의 명품을 구매하는 등 호화생활을 즐기는 모습이 온라인에 공개되기도 했다. 2016년에는 국내법상 불법 스포츠도박 사이트인 'BetEast'를 해외 축구팀 유니폼과 경기장에 광고한 것으로 조사됐다.
함께 검거된 C씨는 지난 7월 총책이 UAE에서 검거·송환된 5000억원대 사이버도박 조직의 개발자로, 불법 도박사이트의 프로그램 개발과 운영을 담당한 것으로 확인됐다. 이들 조직은 중학생을 유인해 불법도박 영업에 동원하는 등 청소년을 범죄 수단으로 이용한 것으로 파악됐다.
경찰과 국가정보원 등 관계기관은 해외 첩보를 수집·분석하고 관련 단서를 추적해 주요 피의자들이 UAE로 이동한 사실을 확인했다. 이후 UAE 당국에 첩보와 수사정보를 공유하고 합동작전의 필요성을 설명해 현지 당국의 협조를 이끌어냈다.
TF는 UAE 당국과 합동작전 'HALAK(파멸)'을 벌여 피의자들의 소재와 동향을 실시간으로 공유했고, UAE 당국이 현지 검거작전을 통해 핵심 인물들을 붙잡았다.
calebcao@newspim.com